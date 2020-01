/15./ Milí nevoliči

Piatok som opäť zasvätil výzve NEVOLIČOM, aby sa zúčastnili parlamentných volieb a tak zmenili svoj tvrdohlavý postoj a propagovaniu Demokratickej strany, ako jej člen a kandidát v parlamentných voľbách.

Urobil som kratšiu etapu svojej "Túr DS Bratislava", aby som vo svojom mieste bydliska, v Devínskej Novej Vsi, konečne anuloval svoje resty. Podarilo sa. Zostalo mi už len dvesto propagačných novín Demokratickej strany a to ma čaká ešte celé sídlisko Kostolné, nová zástavba aj stará dedina. Za dva dni svojej "regenerácie a liečenia" sa mi podarilo to, v čo som ani ja nedúfal. Propagovať Demokratickú stranu v modrej bunde s logom a nápisom Demokratickej strany je v mieste bydliska oveľa príjemnejšie. Mnoho ľudí vás pozná za tých tridsať rokov z videnia. Len tie prekvapené výrazy ich tvárí, keď ma videli vo farbách Demokratickej strany, hovoria za nich. I dnes som bol milo prekvapený z celkového postoja obyvateľov panelákov.

NEVOLIČI, chcel by som sa vrátiť k téme vzdania sa Demokratickej strany v prospech niektorej opozičnej strany, aby vraj "neprepadli" hlasy voličov, ktorí nás chcú voliť. Vraj sa Demokratická strana nedostane do parlamentu a škoda každého takéhoto hlasu. Neviem, z čoho vychádzajú poniektorí diskutujúci na fb, ale tlak na Demokratickú stranu narastá každým dňom. Nechápem to. Pred voľbami do 30. novembra 2019 s nami nikto nechcel komunikovať, lebo sme mali "len" 0,2 %. Všetci si pamätáte výroky Igora Matoviča na našu adresu a na našu "smiešnu" podoru voličmi. Dával Demokratickej strane 18 alebo 20 miest na kandidátke OĽaNO a veľmi sa "divil", keď sme to odmietli. Nebudem komentovať jeho mozgové pochody, to je jeho problém. Ostatným opozičným stranám sme ani nestáli za to, aby s nami rokovali...

A čo sa deje posledné týždne? V médiách narastá tlak na voličov aj členov Demokratickej strany, aby sa v "záujme neprepadnutia hlasov", vzdali volebnej kampane v prospech niektorej opozičnej strany. Začína byť z toho v médiách a na fb honba na čarodejnice /Demokratickú stranu/. Prečo zrazu taký povyk pre "mizerných" 0,2 %? Že by prekvapivá aktivita Demokratickej strany? Že by celoslovenská "Tour DS Slovakia" s lídrami Demokratickej strany? Že by narastajúce preferencie Demokratickej strany napriek embargu médií a opozičných lídrov? Prečo v Denníku N zrazu taký záujem o Demokratickú stranu a jeho tlak na jej odstúpenie v prospech niektorej z iných piatich opozičných strán? A ktorej, keď sa smiem opýtať? Koľko skrachovných politikov sa nachádza v týchto stranách o ktorých sa vie, že majú za sebou daňové alebo korupčné kauzy? A prečo neustále vyjadrovanie sa o volebných lídroch ako "odídencov zo SaS?" Demokratická strana sa s nimi spojila pod značkou Demokratická strana, odhlasoval to snem aj mimoriadny snem. Komu vyhovuje neustále vrážanie klinov medzi členov Demokratickej strany? A prečo? Že by ohrozovanie pozícií vládnych a opozičných strán SNS, MOST a SaS, KDH aby sa vôbec dostali do parlamentu?

NEVOLIČI, vy ste tí, z ktorých majú tieto tri parlamentné strany a KDH strach. Ak sa Demokratickej strane podarí presvedčiť vás, aby ste sa zúčastnili parlamentných volieb, nejde tu len o nárast preferencií Demokratickej strany. Pre tie štyri strany to znamená presvedčiť viacej voličov, ako v roku 2016. A koho presvedčia? Voliči od SMER-u prešli do PS/SPOLU, časť do Za vlasť, a časť k Harabínovi a Druckerovi, prípadne Kotlebovi. Tie štyri strany nemajú voličov! Jedine dúfať, že sa SMER a SNS utopí ešte pred voľbami vo svojej vlastne špine, ktorú tu dvanásť rokov kopili. A už sú zaujímavé aj hlasy Demokratickej strany...

NEVOLIČI, záleží len a len od vás, ako dopadnú parlamentné voľby. Vyššie som vám uviedol, prečo. Čím viac vás príde voliť, NEVOLIČI, tým lepšie pre Slovensko. Výsledky parlamentných volieb sú len vo vašich hlavách a rukách. Rozmýšľajte hlavou a len hlavou, lebo rozum je v hlave, nie v srdci...

Volám sa Jozef Rybár, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 44.

