/16.-17./ Milí Nevoliči

Na chvíľu som vás nechal samých na seba a vidím, že stránka funguje Nevoliči a voľby 2020 aj bez mojich zásahov. Teraz mám okrem vás na starosti aj propagáciu Demokratickej strany v rámci svojich možností kde chcem pohnúť NEVOLIČMI Bratislavskej župy, hlavne v BA a na Záhorí.

V pondelok a dnes som takmer dokončil pokrytie Devínskej Novej Vsi. Ešte mi niekoľko domov v starej DNV chýba, ale to je tak 1/10 celej lokality a už to nechám tak. Od pondelka sa idem pozrieť po Záhorí, povzbudiť tamojších NEVOLIČOV a nerozhodnutých. Je najvyšší čas, len štyri týždne do parlamentných volieb.

Nebudem veľa kvákať, len denne sledujte, čo všetko povystrájali Ficove vlády. Kauza Kočner je predovšetkým SMER-ácky problém a neexistuje dôvod veriť, že Kočnera zosadili SMER-áci. Nie zosadili, ale obetovali pod tlakom a Fico postupne obetúva jedného svojho straníka za druhým, len aby nedopadol ako Kočner. Nepomôže mu to. Ale musíte sa o to pričiniť predovšetkým vy, NEVOLIČI. Len vaše hlasy môžu konečne vyhodiť zo slovenskej politickej scény hydru s mnohými hlavami, politickú stranu SMER a všetkých jej nominantov

Pellegrini v predvolebnej kampani propaguje "ZMENU". Ľudia, však SMER sa verejne priznáva, že vládol zle! Keby vládol dobre, načo by chcel zrazu zmenu? Dvanásť rokov obyvateľov klamal, že všetko je perfektné a výsledok? Ekonomická kauza za kauzou, kradnutie v miliardách eúr, Mená sú známe, ale polícia a prokurvatúra je stále v ich rukách. Čo sa dostalo navonok, je minimum, aj to pod tlakom Európskej únie, vyšetrovateľov Interpolu a Europolu a FBI, ktorí spolupracovali na vraždách Jána a Martiny. Túto špinu chcel Fico a SMER so svojimi poskokmi v polícii, prokurvatúre a na súdoch ututlať! Aká obludná musí byť skutočnosť, keď len toto minimum je otrasné a všetci vládni politici sa držia svojich postov ako čert kríža.

NEVOLIČI, či to takto chcete? Chcete, aby sa tu vraždilo a kradlo politikmi v miliardách eúr? Všetko zostane po starom, ak 29.2.2020, v deň parlamentných volieb znova odignorujete voliť. Všetko je vo vašich hlavách a rukách, NEVOLIČI. Rozmýšľajte rozumom, nie srdcom a zúčastnite sa parlamentných volieb!!! 40 % NEVOLIČOV zo všetkých voličov je také množstvo voličských hlasov, že prevrátite celú slovenskú politickú scénu.

Volám sa Jozef Rybár, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 44.

