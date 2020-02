Milí nevoliči - voľné pokračovanie

Demokratická strana sa sama uchádza o hlasy nevoličov. Čo si myslíte, že Demokratická strana nevie o možnosti nájomných bytov za 200 eúr mesačne? Čo ste získali, NEVOLIČI, že ste sa nezúčastnili parlamentných volieb? Nič, nulu.

Demokratická strana sa sama uchádza o hlasy nevoličov s tým rizikom, že sa nám ich nepodarí presvedčiť, aby išli voliť. Nielen Demokratická strana, ale aj napr. OĽaNO, Hlas pravice... My nežobreme, aby sa OĽaNO alebo Hlas pravice alebo iná strana vzdali v náš prospech. My hráme vabank o hlasy NEVOLIČOV a nesieme plnú zodpovednosť, nikto iný.

Ponúkame také riešenia napr. v sociálnej oblasti, zdravotníctve, školstve, že iné strany sú ďaleko, ďaleko za našimi riešeniami v prospech všetkých občanov. Keby sme však chceli napísať o všetkých oblastiach, kde chceme niečo zlepšiť, tak to vyjde na 300-stránkový elaborát. Kto, okrem odborníkov, ho však bude čítať? Čo si myslíte, že Demokratická strana nevie o možnosti nájomných bytov za 200 eúr mesačne? Ale v prvom rade treba odstaviť od politickej moci súčastné vládne skorumpované strany a to je priorita najvyššieho stupňa. Lebo bez tohto je celý program každej opozičnej strany k ničomu.

Ak bude v koaličnej vláde, bude presadzovať všetky sociálne reformy nie v prospech skupiny ale v prospech občanov. Rudolf Sloboda je práve na tieto otázky expert, vie, čo treba, lebo už to okolo má mnoho krajín v Škandinávii, Rakúsku a inde. Ale len Demokratická strana má odvahu do toho ísť. Hlavou a rozumom, nie srdcom a prázdnou hlavou, ako poniektorí. Všetko však pôjde len vtedy, ak sa zbavíme SMER-u, SNS, Mostu, ak sa do parlamentu dostanú naozaj žiadnou ekonomickou kauzou skompromitované osoby a strany.

Hovorím za seba, ako člen Demokratickej strany a budem prvý protestovať pred parlamentom, ak Demokratická strana poruší tento záväzok. Tí čo ma poznajú vedia, že si nerobím z huby riť... Preto opakujem všetkým NEVOLIČOM, nerozhodnutým ako aj váhajúcim, voľte Demokratickú stranu alebo inú podobnú, len choďte voliť. A prestaňte sa neuroticky báť, že keď dáte hlas Demokratickej strane, že prepadne. Neprepadne, to je len štvavá kampaň proti Demokratickej strane, hodiť všetku vinu na jej plecia.

Veľká väčšina na našich mítingoch nám hovorí, že by nás volili, ale nemáme vraj dosť % v prieskumoch a preto sa boja, že ich hlas prepadne. Pritom na druhej strane väčšina tvrdí, že prieskumom neverí. Tak potom ako? Kto opozičným politikom, opozičným stranám hovoril, že sa nemôžu uchádzať o 1 800 000 NEVOLIČOV? Oni sami ignorovali túto obrovskú masu registrovaných voličov už v roku 2016, keď som ich osobne vyzýval, aby prejavili o nich záujem! Prečo? Lebo ich nevolili ani v roku 2012 a ani potom v roku 2016 a nebudú ich voliť ani v roku 2020. A prečo? Lebo na svojich kandidátkach majú "toxických" ľudí /poznačených korupciou/ z bývalých aj terajších vládnych strán. Stredopravý volič, čo je v tomto prípade vysoký podiel z NEVOLIČOV, už nechce ďalšie sklamanie po Dzurindovi a Miklošovi, po SDKÚ.

A ktorá strana im toto okrem Demokratickej strany, prípadne Hlasu pravice, ponúka? Preto to naliehanie v médiách na Demokratickú stranu, aby sa vzdala v niekoho prospech, lebo ako vládne strany, tak aj niektoré opozičné na hranici zvoliteľnosti, majú obavy a zachránilo by ich aj to "mizerné 1 % hlasov", ktoré vraj, podla nich, Demokratická strana získala.

A čo, keď Demokratická strana dosiahne 25 percent, čo je len niečo cez polovicu NEVOLIČOV a pridajú sa k nim ešte niektorí nerozhodnutí? Ako môže niekto dopredu tvrdiť, že Demokratická strana neuspeje vo voľbách? Všetci "vzdávači", kibici, čo nenesiete žiadnu zodpovednosť, tam je ešte 39 % NEVOLIČOV, prečo o nich nebojujete?

V slobodných parlamentných voľbách. Alebo, toto je vaše ponímanie "demokratickej" politickej súťaže, dostať sa do parlamentu na pleciach iných politických strán a práce ich členov? Čas jednaní a spájaní skončil 1. 12. 2019. Takmer každá opozičná parlamentná strana dostala od Demokratickej strany ponuku na spoluprácu. Výsledok? Nikto s nami nechcel jednať/okrem OĽaNO/ a zrazu každý chce hlasy Demokratickej strany?

Prečítajte si odpoveď amerického generála v obklúčenom Bastogne, keď ho Nemci vyzvali na kapituláciu. Tak odpovedá aj Demokratická strana mojou osobou, lebo ja sa za nikoho neskrývam, ani nekryjem vedením strany. Rozhodnutie Demokratickej strany z Hronseku z 11. 1. 2020 je nemenné, tak to vidím ja, ako člen tejto strany.

Na záver už len toľko: Voľby v roku 2012 a 2016 dopadli ako dopadli. Čo ste získali, NEVOLIČI, že ste sa nezúčastnili parlamentných volieb? Nič, nulu. Len ste nechali osem rokov vládnuť lúzrov, mafiánov a zlodejov, ktorí celý národ, včetne vás, okradli o miliardy eúr a ešte aj zvýšili zadlženosť štátu. A nič tu nefunguje, ako má. Zdravotníctvo v troskách, školstvo v troskách, poľnohospodárstvo v troskách, na trhu samé kartely, ktoré kartelovými dohodami ovládli trhy od vysielania televízií, vyjadrení novín až po ceny bytov na celom Slovensku, ale hlavne v Bratislave. Že nie sú byty? A čo tie paneláky, kde je neobsadených 50 % bytov? No developeri sú spokojní, lebo im tá polovica zaplatila všetky náklady a každý jeden ďalší predaný byt je ich čistý zisk. To kde sme, v Bangladéši? Aj na toto máme riešenie a do dvoch rokov, to vám garantujem. Aj na tie nepostavené diaľnice máme riešenia aj za cenu polovičnej účasti štátu v stavebných firmách alebo vytvorenia štátnej firmy na dokončenie diaľnic, prepojenia nielen východu zo západom, ale aj tri koridory sever - juh. Súkromníci, o ktorých veľký ekonómovia Mikloš, Sulík vykrikovali, že len oni dokážu lepšie hospodáriť ako štát a kde sme skončili? Váhostav ani len nevyplatil svojich subdodávateľov. Doprastav musel byť reštrukturalizovaný, aby neskrachoval. Čo je to za podnikateľov, ktorí žijú a podnikajú len s podporou štátnych prostriedkov? Kde zmizlo to riziko podnikateľa, že môže sa dostať aj do červených čísel? Odpovedzte, veľkí ekonómovia. To aj blbec vie podnikať za štátne a nemusí sa volať Kmotrík alebo Široký. Do bankrotu priviesť firmu, vlastnú firmu, dokáže, s prepáčením za výraz, aj debil...

Volám sa Jozef Rybár, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 44.

