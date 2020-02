Milí nevoliči - voľné pokračovanie 2

Včera a dnes ste boli vystavení úžasnému masírovaniu mozgov zo strany bossa OĽaNO, pána Matoviča. Nevychádzal som z údivu, čoho schopný je tento "politik". Vôbec sa nečudujem, že ľudia sú zmätení, že nevedia, koho majú voliť.

Včera a dnes ste boli vystavení úžasnému masírovaniu mozgov zo strany bossa OĽaNO, pána Matoviča. Nevychádzal som z údivu, čoho schopný je tento "politik". Vôbec sa nečudujem, že obyčajní ľudia sú zmätení, že nevedia, koho majú voliť, že strácajú prehľad o politickej a ideologickej orientácii slovenských politických strán. Teda v mnohých prípadoch sa dá povedať, ich majiteľov - lídrov. Okrem Matoviča sa dnes vyjadruje pod hrozbou podmienok, aj Boris Kollár.

Zdá sa mi, že na Slovensku sa politici predháňajú, kto povie najväčšiu tuposť, najväčšiu sprostosť a najbizardnejší sľub na planéte, aby získali slovenských voličov do svojho košiara a mohli si ďalšie štyri roky užívať výhody poslaneckého mandátu. Rozpútala sa bohapustá lživá demagógia na voličov a nekorektné vyhrážanie sa medzi politickými stranami a ich lídrami. Keď vy nie so mnou pred voľbami, potom ja nie s vami po voľbách... A podmienka za podmienkou sa valí éterom do uší chudákov, jednoduchých voličov. A NEVOLIČOV. Jeden si vymyslí tri podmienky, iný dokonca jedenásť, jeden nie potratom, iný nie lesbickým párom. Tretí nie imigrantom. No z veľkej väčšiny slovenských politikov sa stali "bohovia". Oni chcú riadiť a rozhodovať o spôsobe zmýšľania a spôsob žitia každého občana Slovenska, každého voliča. Komunizmus alebo fašizmus? Alebo dokonca niečo horšie, spojenie fašizmu s komunizmom? Akosi sa vytratil pojem "demokracia" v jej pôvodnom význame. Názorové menšiny chcú vládnuť celému národu. Kam to vedie, vidíte na dnešnej vládnej koalícii SMER + SNS + Most + SIEŤ.

Väčšina opozičných politikov zachádza do extrémov, miešajú sa do vedenia iných strán, poučujú ich o spôsoboch politického boja len preto, aby si nemuseli poupratovať na vlastnom dvore. Však prečo vidieť brvná vo svojich očiach, keď môžem poukázať na smietky v očiach svojich politických rivalov? Prečo hovoriť o svojej neschopnosti, keď môžem hovoriť o neschopnosti svojich oponentov, konkurentov? Že sú rovnako v opozícii, ako ja? To na Slovensku nikomu neprekáža. Potom sa čudujeme, že vláda z volieb v roku 2010 vydržala necelé dva roky? A opačne, vláda autoritárska, vláda partajných bossov, diktátorská vláda, ktorú spájali iba peniaze sa drží už ôsmy rok? A stačilo tak málo, len znechutiť 40 % z registrovaných voličov. To sa dokonale podarilo dvom protagonistom prvých slovenských vlád, Mečiarovi a Dzurindovi. Fico len využil nálady voličov po týchto sklamaniach. A drží sa stále pri moci aj po nekonečných ekonomických kauzách, po kauzách okolo smrti mnohých ľudí, ktorí zmizli počas jeho vládnutia. Takto dopadol slovenský národ. Takto otupel slovenský národ. Nechápem len jedno, že súčastní rodičia, ktorí vychovávajú deti, alebo starí rodičia, ktorí sa starajú o vnukov sa vôbec ale vôbec nezaujímajú v akej spoločnosti budú žiť. V spoločnosti, kde je bohom mamona, zisk, chrapúnstvo, klamstvo a zlodejstvo pod vlajkou "podnikania" a politiky. Myslíte si, že vaši potomkovia sa budú mať v takejto spoločnosti lepšie? Že keď vyrastú, budú nadšené, akú spoločnosť ste zanechali? Len "Ja a moje dzeci..."

Vrátim sa k Matovičovi. 50 % odmeny tým, ktorí odhalia korupčníka? Čiže už nie zníženie trestu za spoluúčasť a následné priznanie, ale dokonca odmeňovanie... Čo sa s koňom zrazil? Zavedieme tu čo? Udávanie sa stane morálnou normou ako za fašizmu a komunizmu? Ako kradnutie za posledných sedemdesiat rokov počas éry komunistov a ich klonov? A potom tie populistické reči "SADARMO" autobusy, príspevok 200 eúr od 4. mesiaca tehotenstva, hmotná zodpovednosť politikov a podobné "žvásty"? A kto to všetko zaplatí, lebo to "SADARMO" je vždy najdrahšie? Však to predbehol samotného Fica a jeho SMER. A ešte si to dať potvrdiť od voličov a používať to na vydieranie pri zostavovaní budúcej vlády? Pán Matovič, to ste sa kam dostali? Haló, zaveďte skutočnú demokraciu, nie demokraciu "karpatského typu" presadzovanú doteraz. A vystupovať na mítingoch ĽSNS-Kotlebovci? Však to nerobili ani komunisti vo fašistickom Nemecku a Taliansku. Tam si položte otázky, prečo to je na Slovensku tak, ako to je? Prečo štandardné politické strany/ako o svojich vládnych stranách radi hovoria Fico a Bugár/ dovolili takýto nárast extrémizmu. Lebo tridsať rokov kradnú, navzájom sa chránia, lebo v normálnej demokracii by už sedeli všetci za katrom. Čiže všetky doterajšie parlamentné strany ste zodpovedné za tento slovenský chliev a páni Matovič a Kollár, vy nie ste žiadnou výnimkou.

NEVOLIČI, neuznáte ani po tejto argumentácii, že musíte naozaj niečo spraviť? Že musíte ísť voliť, aby bol urobený koniec drancovaniu Slovenska vládnymi stranami? Neuvedomujete si ani dnes, že vaše rozhodnutie ignorovať parlamentné voľby 2012, 2016 bolo chybné? Lebo svojou neúčasťou vo voľbách ste predĺžili vládu zlodejov a lúzrov na dvanásť rokov? Ešte vám to nedochádza, ani po dvanástich rokoch? Nečudujem sa mládeži, že volí Kotlebovcov, lebo sú neskúsení, nevedia, čo fašizmus je, nevedia ani prd z diania počas druhej svetovej vojny, lebo história ich nezaujíma. Lebo vidia u vládnych politikov, ako habú do svojej kešene, nehľadiac na kultúrny a ekonomický rozvoj národa ako celku. A ľahko uveria demagógovi Kotlebovi, že "všetko vyrieši a spraví poriadok". Mal štyri roky šancu ako župan B.B. župy a? Začal sa presne správať tak, ako terají vládny činitelia, nič viac, nič menej... Slota vraj obral národ o dve miliardy korún /rozhovor Trnka-Počiatek/a slovenskí voliči na to nič, ešte budú voliť SNS a SMER, lebo ich predseda "ojebabral" aj superklamára Fica? Nie je nad škodoradosť, však Slováci? Ale každý tu vykrikuje, nejdem voliť, lebo všetci politici kradnú! Jasné, že potom ostanú pri vláde len tí zlodeji, lebo to tvrdé jadro, štátny úradníci, rodinní príslušníci, sociálne odkázaní ich pôjdu voliť, lebo "štát sa o nich postará"! Vždy nejakým tým zvýšením sociálnych dávok pred voľbami alebo zvýšením platov na čo štyri roky neboli peniaze...

NEVOLIČI, smerovanie slovenskej spoločnosti je vo vašich rukách a vo vašich hlavách. Použite konečne rozum, nech vás neprevalcije zloba a nenávisť voči vládnym politikom. Nech vás hnev znova neoslabí tak, že ignorujete aj tieto parlamentné voľby, konané dňa 29.2.2020, lebo potom nebudete mať žiadny morálny nárok na kritizovanie krokov budúcej vlády a budete doživotne čeliť otázke svojich potomkov: "Prečo si, drahý rodič, nič nespravil, aby som nežil v takejto spoločnosti?" Máte oči, pozerajte, máte uši, počúvajte, máte jazyk, pýtajte sa a vyjadrujte svoje názory a máte rozum, tak ho použite.

