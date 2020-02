Milí nevoliči voľné pokračovanie 3

V sobotu na tlačovke OĽaNO vybuchla bomba, to je fakt. Ale ako Záhorák hovorím: taká "dutá, není o čem vyprávjat"... Necháte vládnuť lúzrov a klamárov, alebo zmeníte víťazov volieb?

Dnes som chcel nadviazať na včerajší status o postojoch I.M. za posledné dni. Zistil som, že to nemá zmysel. Načo niekomu otvárať oči, keď sa vás šmahom ruky snaží niekto podraziť otázkou: " A čo doteraz spravila Demokratická strana?" Odpoviem, aby ma fb neblokol, "ľudský výkal". Ste teraz spokojný?

Ľutujem, že vaše IQ je presne také chabé, ako otázka, ktorú ste položili. Za to však ja nenesiem zodpovednosť, ale len a len Vy sám. Však ja nemôžem za to, že nemáte prehľad o politických stranách Slovenska a o angažovanosti sa čelných predstaviteľov každej politickej strany. Nemám chuť ani čas Vám to vysvetlovať, to by ste mali vedieť, keď idete verejne na fb a zbytočne sa pred svojimi priateľmi nezhadzovali svojou neznalosťou slovenskej politickej scény...

Všetkým NEVOLIČOM však otvorene poviem: "politik" I.M. si na vás spomenul presne štyri týždne pred parlamentnými voľbami. Doteraz jediná strana, ktorá vás vyzývala, aby ste sa zúčastnili parlamentných volieb 29.2.2020. bola Demokratická strana. Na rozdieľ od OĽaNO, nie je to strana jedného človeka, jedného majiteľa, ktorý každé štyri roky vyhodí všetkých členov, ktorí by ho v popularite mohli ohroziť. Veľa o tom by vám porozprávali Hlina alebo Remišová. Na obhajobu Demokratickej strany aj ja položím otázku: "Odkedy funguje verejná skupina "Nevoliči a voľby 2020?" Odvtedy sa Demokratická strana snaží o vašu podporu, NEVOLIČI, lebo aj ja som členom Demokratickej strany...

NEVOLIČI, všetko je jasné. Zostanete NEVOLIČMI, alebo konečne zmeníte názor a zúčastníte sa parlamentných volieb? Necháte vládnuť lúzrov a klamárov, alebo zmeníte víťazov volieb? Ak chcete radu, dám ju. S čistým svedomím môžem doporučiť len Demokratickú stranu, možno Hlas pravice...

NEVOLIČI, ste najpočetnejšou skupinou voličov, ktorá môže zmeniť politické smerovanie Slovenska. Nie politici a ústredné výbory politických strán, ale vy, všetci registrovaní voliči. Ak sa v počte najmenej 90 % zúčastníte parlamentných volieb 29.2.2020. Čiže, všetko je vo vašich rukách a vo vašich hlavách, NEVOLIČI.

Na záver len toľko. V sobotu na tlačovke OĽaNO vybuchla bomba, to je fakt. Ale ako Záhorák hovorím: taká "dutá, není o čem vyprávjat"...

Volám sa Jozef Rybár, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 44. Našu stranu môžete podporiť lajkom TU a na Instagrame TU.

Ďakujem.