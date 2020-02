Milí nevoliči - voľné pokračovanie 4

NEVOLIČI, ako môžete v médiách sledovať, Fico, len aby si prihrial polievočku u dôchodcov, je schopný sľúbiť aj trinásty dôchodok, len aby ho volili. Ak voliči budú chcieť, sľúbi im aj rajské záhrady na Elyzejských poliach...

Vidieť, že predvolebná kampaň vstúpila do záverečnej fázy. So ľubmi, demagogickými a populistickými vyhláseniami vládnych aj opozičných politikov sa roztrhlo vrece. Akosi do úzadia ustúpilo to, čo očakáva väčšina voličov. Nastolenie zákona, rovnoprávnosti, zastavenie korupcie a rozkrádania, reforma celej justície, reforma zdravotníctva, reforma sociálnej poisťovne a všeobecne sociálnej sféry ministerstvom sociálnych vecí a rodiny. V prvom rade potrestanie špičiek politikov a mafiánov, ktorí sa podielali na úpadku Slovenskej republiky ako aj morálnom úpadku národa. Všetky kauzy popredných politikov od Mečira až po Pellegriniho a Danka musia byť riadne vyšetrené a náležite "odmenené." Pri defraudácii spoločného majetku, neplatenia daní, pri politických vraždách neexistuje premlčacia doba. Presne v duchu Norimberského procesu. Lebo to boli konania v rámci zákona velezrady. Len tu si to musí slovenský národ vybaviť so svojimi bývalými "vodcami".

Ešte raz sa vrátim k vyjadreniam niektorých opozičných politikov. Vyhlásenia typu Kollára, Matoviča a iných vyznieva, akoby sa báli zodpovednosti vládnuť, aby nakoniec nedopadli ako HZDS, SDKÚ, SNS a SMER. Dávanie podmienok pred voľbami, nie je nič z toho, čo voliči od nich očakávajú. Namiesto jasného, urobíme toto a toto, prehodnotíme to a ono, potrestáme kriminálne činy politikov, oligarchov a mafiánov a tých najhorších úplne odstavíme od vplyvu na politikov a politiku štátu, si dávajú podmienky vstupu do vlády. Vymedzíme ostatným mantinely, v ktorých sa budú môcť pohybovať, neplatenie subdodávateľom schválime ako kriminálny čin s možnosťou prepadu osobného majetku na vyplatenie pohľadávok. Lebo niektorí "tiežpodnikatelia" musia mať nad sebou Damoklov meč, inak nič nerešpektujú, ani zákon. Niečo podobného očakávam od opozičných politikov, nie podmienky, že keď nedostanem to alebo ono ministerstvo, nevstúpim do vlády.

Milí NEVOLIČI, väčšina opozičných strán si vás neváži, ani vás neoslovujú, dokonca ignorujú. Je vás cca 1 800 000 a jediná strana, ktorá od samotného začiatku predvolebnej kampane stavila na vás svojou kandidátkou aj budovaní zdola, bez podpory oligarchov, je Demokratická strana. Bez ohľadu na vierovyznanie, farbu pleti a mieru sklamania z politikov a politiky. Demokratická strana vsadila všetko na vás, NEVOLIČI. Nie pre vaše modré oči, ale naozaj chce zaviesť skutočnú demokraciu na Slovensku. Záleží len od vás, NEVOLIČI, akú silnú posuniete Demokratickú stranu do parlamentu, kde bude presadzovať záujmy občanov. Čím vás pôjde viacej voliť, tým viac z volebného programu bude môcť presadiť.

NEVOLIČI, prestante sa oháňať, že Demokratická strana sa zatiaľ nepresadila v prieskumoch verejnej mienky a preto sa obávate, že váš hlas "prepadne." Konečne si uvedomte, že toto hovoríte po celom Slovensku. Namiesto, "nemám koho voliť" sa teraz vyhovárate, že Demokratická strana nie je vo verejných prieskumoch na popredných miestach. Nechcete nikoho voliť a teraz máte výhovorku? 1 800 000 NEVOLIČOV? Ak dáte tieto hlasy Demokratickej strane, kde bude Demokratická strana? Lídri Demokratickej strany /DS/ pokračujú v "Tour DS Slovakia" po väčších mestách, aby oboznamovali voličov aj NEVOLIČOV o svojom programe v prospech občanov. Jednoducho reálne nie je možné byť v každej obci, či meste. Môžete sa presvedčiť o programe na fb na stránkach Demokratickej strany. Nedáva podmienky žiadnej opozičnej strane, ak bude prizvaná k jednaniu o prípadnej koaličnej vláde, nebude si klásť podmienky. Osud občanov Slovenska je u nej vždy na prvom mieste. Na politickej mape Slovenska je /staro/nová stredopravá politická strana, presadzujúca zákon pre všetkých, sociálny štát podľa podobného vzoru ako napr. v Rakúsku, protikorupčné opatrenia ako v Škandinávii, rozvoj podnikania ale aj zvýšenie platov zamestnancov na vyššie úrovne. Ako hovorí môj priateľ ale aj ja, "všetko so všetkým súvisí." Menej rozkrádania štátneho rozpočtu automaticky zvyšuje možnosť nájsť prostriedky na zdravotníctvo, nájomné byty, cesty a železnice. Dve miliardy ročne, čo sa vraj dodnes ročne rozkrádalo zo štátneho rozpočtu nájde konkrétnu adresu na rozvoj tejto spoločnosti ako celku.

NEVOLIČI, Demokratická strana spojila svoju budúcnosť práve s vami. Stavila na vás, že vás presvedčí ísť ju v parlamentných voľbách voliť. Preto je budovaná zdola, bez podpory akejkoľvek politickej strany, bez podpory oligarchov a mafie, s kandidátmi bez korupčných afér a neplatenia daní. Tak, ako sami požadujete od politickej strany a prečo odmietate voliť všetky doterajšie politické strany pre ich previazanosť s korupčnými politikmi z rôznych zaniknutých strán, či súčastných vládnych strán. Všetko je vo vašich rukách a hlavách, NEVOLIČI. Voľte rozumom, nie srdcom, tu ide o budúcnosť národa ako celku a nie s cieľom rozmnožovať sa...

