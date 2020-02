Milí nevoliči /22./

Nezávidím vám, NEVOLIČI, že sa musíte riadne zapotiť pri rozhodovaní, ktorú opozičnú stranu voliť v prípade, že sa rozhodnete zúčastniť parlamentných volieb.

V dianí na Slovensku, v politike mám aktívne nos strčený najmenej desať rokov. Čo sa však deje túto predvolebnú kampaň, nemá obdobu. SMER vyrába dehonestujúce videá na všetky parlamentné opozičné strany. Z hrôzou musím konštatovať, že v podstate má pravdu. Počúvajte pozornejšie, NEVOLIČI, čo ktorí opoziční politici hlásajú. Ako sa vyjadrujú. Ako podmieňujú svoju účasť v prípadnej koaličnej vláde? Pozrite na tie nehorázne podmienky a pritom voľby ešte neboli. Potom, že si Fico z nich robí dobrý deň? Že si robí posmech z nich, že sa nevedia ani dohodnúť pred voľbami a nieto ešte spoločne vládnuť?

Naozaj si pripadám, akoby som žil na inej planéte, nie na Zemi. To len zlodeji, mafiáni, podvodníci a klamári vedia na Slovensku vládnuť? Lebo okrem politikov Demokratickej strany si väčšina opozičných politikov kladie toľko podmienok pred voľbami, že to jednoducho vychádza, že v podstate ani vládnuť nechcú. A tí, ktorí chcú vládnuť, nemajú dostatok voličov, aby zostavili opozičnú vládu. Niektorí opoziční politici si chcú dať schvaľovať u voličov svoje kroky. Pýtam sa, títo politici nevedia, čo majú pre občanov Slovenska robiť? Oni potrebujú našepkávanie od voličov? Oni nevedia a nevidia, ako v štáte všetko kolabuje od zdravotníctva až po justíciu? Oni nevedia a nevidia nič? Načo potom idú do politiky? Áno, politici majú počúvať, čo si národ praje, ale to vedia už desať rokov. Posledné kauzy vychádzajúce na povrch odhaľujú previazanosť politických vládnych špičiek na kriminálne podsvetie a obrovskú korupciu a opoziční politici si idú dať niečo schvaľovať od ľudí? Čo sa s koňom zrazili a úplne prišli o zdravý sedliacky rozum? Však majú volebné programy, prečo to tam nedali? A stačia len voľby a majú mandát, aby tak robili. Čo to na Slovensku zase zavádzajú? Vyzerá to ako strach pred vládnou zodpovednosťou, ako neschopnosť niektorých opozičných politikov budovať spoločnosť a len kritizovať...

NEVOLIČI, keďže je vás 40 %, máte svojím počtom moc zmeniť všetky predpovede politológov a vládnych politikov, ako dopadnú parlamentné voľby. Žiadam vás, ak však chcete, tak vás aj prosím, choďte voliť. Voľte napríklad Demokratickú stranu. Jej kandidáti nedávajú podmienky, sú ochotní a schopní prevziať zodpovednoť za chod štátu po dvanástich rokoch devastácie a nesystémových krokov troch vlád Roberta Fica a jeho strany SMER. Demokratická strana nemá záväzky voči žiadnym oligarchom a boháčom.

NEVOLIČI, "aj preto" ste nechodili voliť, lebo vám prekážali záväzky politických strán a politikov voči svojim sponzorom. Vadili vám skorumpovaní vládni politici. Posledné tri vlády Roberta Fica a jeho SMER-u ukázali všetkým na Slovensku, čo myslel tou svojou "treťou cestou". Komunistický kapitalizmus. Obohatenie seba, svojich sponzorov, svojich koaličných partnerov. Ľudia sú u Roberta Fica až na poslednom mieste. I keď sa ich snaží demagogicky a populisticky ovplyvniť. Aj Písmo sväté hovorí: Nehodnoť človeka podľa rečí, podľa slov, ale podľa skutkov...

NEVOLIČI, je najvyšší čas zmeniť slovenskú politickú scénu. Dajte šancu politikom Demokratickej strany a oni vás nesklamú. Je to len a len vo vašich hlavách a rukách, NEVOLIČI.

Volám sa Jozef Rybár, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 44. Našu stranu môžete podporiť lajkom TU a na Instagrame TU.

Ďakujem.