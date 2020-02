Milí NEVOLIČI /23./

Aj na tomto vidíte, NEVOLIČI, že čas ignorovania parlamentných volieb sa skončil a treba súčasné strany vládnej koalície vyhodiť z parlamentu, do zabudnutia, ale neurobiť za nimi hrubú čiaru.

V piatok som rozšíril moju "Túr DS Bratislava" aj na na Záhorie. Absolvoval som predvolebnú kampaň v rodnej dedine Jablonové.

Milí NEVOLIČI, Demokratická strana sa zaoberá všetkými obyvateľmi Slovenska, nielen vo veľkých mestách, ale aj v menších dedinách. Demokratickej strane záleží na kvalitnom živote všetkých alebo väčšiny občanov Slovenska, nie len úzkej skupiny vládnych činiteľov a oligarchov.

Všetky opozičné strany, okrem Demokratickej strany, si už rozdeľujú kožu medveďa - vládne posty - ktorý ešte behá po lese. Voľby rozhodnete vy, NEVOLIČI a nie títo alebo vládni politici. Demokrtická strana sa ako jediná uchádzala a uchádza o vašu priazeň, o vaše hlasy, lebo vie, prečo sa nezúčastňujete parlamentných volieb. Tomu zodpovedá aj vznik strany zdola a financovanie si predvolebnej kampane z vlastných prostriedkov a nie podporou niektorých veľkopodnikateľov. Demokratická strana tým nie je nikomu zaviazaná a nebude robiť žiadne rozhodnutia pod nátlakom záujmov úzkej skupiny ľudí, ale v prospech väčšiny občanov. Ako nám môžete veriť, NEVOLIČI? Len tak, že budete voliť Demokratickú stranu. Dvanásť rokov ste bojkotovali parlamentné voľby a čo ste dosiahli? Len to, že tu vládla horšia a horšia vláda skorumpovaných politikov. Dokonca, ako ukazuje kauza Kočner, vládne kroky politikov boli riadené mafiánom Kočnerom. V normálnej demokracii by už politici spomenutí v nahrávkach z jeho telefónu, sedeli v preventívnych väzbách a strana SMER by čelila obvineniu z protištátnej činnosti, mafiánskeho spolčovania sa za účelom ovládnutia štátu. Ale na Slovensku si veselo behajú po slobode, zahladzujú stopy po svojom korupčnom konaní. Polícia im dáva dostatok času, aby sa pripravili na domové prehliadky, aby zlikvidovali všetky kompromitujúce materiály, prípadne vyfabrikovali falošné a antidatované. Nuž aj takáto je justícia na Slovensku, keď je v rukách straníckych nominantov vládnej strany SMER. Kočner je už hodený cez palubu, teraz len zabezpečiť, aby s ním nebol spájaný Robert Fico a iní vysokí papaláši SMER-u. Musia vydržať do volieb a zatĺkať a zatĺkať, lebo už aj Kollár sa vyjadril, že je najaký záznam Kočnera s Ficom a hrozí totálny prepad podpory SMER-u a Fica...

Aj na tomto vidíte, NEVOLIČI, že čas ignorovania parlamentných volieb sa skončil a treba súčasné strany vládnej koalície vyhodiť z parlamentu, do zabudnutia, ale neurobiť za nimi hrubú čiaru. Čo bolo páchané v rozpore so zákonom, bude za to vyvodená trestnoprávna zodpovednosť. Bez ohľadu na postavenie a množstvo majetku. Nastal čas uviesť spoločnosť do rovnováhy, nie aby tu vládli oligarchovia a skorumpovaní politici...

Všetko je vo vašich hlavách a rukách, NEVOLIČI. Médiá konečne zaregistrovali Demokratickú stranu v prieskumoch. Mravenčia práca po Slovensku začína prinášať úrodu. NEVOLIČI, Demokratická strana vsadila na vás, verte nám a vsaďte v parlamentných voľbách na Demokratickú stranu. Bude robiť v prospech občanov Slovenska, občania budú na prvom mieste v jej úsilí zaviesť skutočnú demokraciu a rovnosť pred zákonom. Je vás 1 800 000, NEVOLIČI, čo je 40 % zo všetkých registrovaných voličov. Je vo vašich silách a schopnostiach vymeniť vládne strany v parlamente. Naberte znova odvahu a choďte opäť voliť; národ ako celok potrebuje obrodu. Zaručiť ju môžete len vy, doterajší NEVOLIČI, účasťou na parlamentných voľbách 29.2.2020.

Volám sa Jozef Rybár, som kandidátom do NRSR vo voľbách 2020 za Demokratickú stranu pod číslom 44.

Ďakujem.