Milí NEVOLIČI /24./

Počúvali ste dnes televízne správy? Vládny zlepenec znova potvrdil, že je schopný všetkého. Musí to pre SMER a Fica v prieskumoch verejnej mienky vyzerať veľmi, veľmi biedne. Posledné dni ukazujú, čoho sú zúfalci, ktorým hrozí väzenie po voľbách 2020, schopní.

NEVOLIČI, včera premiér rozdeľoval slovenských voličov podľa regiónov. My v Bratislave nevieme, čo je to reálny život na Slovensku. Choďte sa opýtať tých niekoľko desiatok tisíc dôchodcov, ako sa žije v meste Bratislava. Tu nie sú záhradky na pestovanie si zeleniny, ani na stavbu králikární alebo chov hydiny, či ošípaných. Nehovorím už o cenách potravín, dopravy, platby za teplú a studenú vodu, za kúrenie. A dôchodky sú rovnaké, aké majú aj inde na Slovensku. Všetci dôchodcovia nie sú bývalí politici, generálni riaditeľia ani bývalí eštébáci. Premiér žije vo svojej politickej bubline nadbytku a korupcie, nemá ani šajnu o tom, ako sa reálne žije. To, že chodí na výjazdové rokovania vlády po regiónoch ešte neznamená, že vie, ako sa reálne na Slovensku žije. Tie kulisy, ktoré tam väčšinou robia usmievaví dôchodcovia, to je len "křoví", ako hovoria bratia Česi. To robili už komunisti...

NEVOLIČI, takto sa rozdeľuje národ. Predviedol vám to v priamom prenose sám premiér slovenskej vlády Pellegriny. Takto slovenský národ dvadsať rokov rozdeľuje SMER na čele s notorickým klamárom a populistom a demagógom Robertom Ficom. Premiér sa stal doslova poslušnou bábkou v rukách Roberta Fica, alebo papagájom, ktorý opakuje to, čo ho majiteľ naučil...

Nuž, samotný notorický klamár a rozprávkar to nenechal len tak. Vymyslel ešte väčšiu sprostosť: mimoriadnu schôdzu parlamentu, kde chce schváliť 13. dôchodok a zvýšiť prídavok na dieťa na 50 eúr. Tomuto bájkarovi nie je nič sväté. Ani budúcnosť vašich detí, vašich potomkov NEVOLIČI. Jeho synáčik nie je na nič takého odkázaný, preto ste ho, všetci voliči, štyri roky nevideli prejaviť nejaký záujem o podporu rodín s viacerými deťmi a o dôchodcoch ani nehovorím. Zrazu natiera krajce chleba hrubou vrstvou masla či masti pre rodičov a dôchodcov. Idú predsa parlamentné voľby, prepad SMER-u je citeľný, papagáj je len papagáj, nenahradil ho. Kočnerova kauza ho ničí, ničí jeho krvopotne vytvorenú stranu SMER, jeho sociálny štát budovaný akousi "treťou cestou". Štát nezákonnosti a korupcie pod heslom demokracie "karpatského typu." V normálnom demokratickom štáte by po zverejnení takýchto SMS zpráv už sedel v preventívnej aj útekovej väzbe, generálna prokurvatúra by pripravovala mega-proces, boli dávno predčasné voľby, ako napr. v Rakúsku, či by sa konalo ako v Rumunsku alebo na Islande. Ako dôvod udáva chaos po voľbách 2020. SMER a Fico niečo plánujú, NEVOLIČI? Kto chce ten chaos vytvoriť, Fico so SMER-om? Nik iný chaos nespomína. Nepripomína vám to dobu, keď sa musel vzdať premiérskeho kresla? Aj vtedy boli pripravené nepokoje, aj vtedy ho strašili zabudnuté dlažobné kocky stavbármi niekde v okolí úradu vlády, ako sa neskôr ukázalo, aj vtedy mal byť chaos, dokonca štátny prevrat, aj vtedy útočil na prezidenta. Scenár sa opakuje... Však to je jasné šírenie poplašnej správy politikom, ústavným činiteľom, poslancom parlamentu. A čo prokurvatúra? Nuž Čižnár si spí svoj ružový sen ako Šípková Ruženka. Svedomie je celkom prepité? No to je tak: "Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť/piť?/!"

Nie Bratislavčania, ale Fico, Pellegrini, Saková, Čižnár a všetky SMER-ácke "celebrity" by sa mali zobudiť a vyjsť z tej bubliny, ktorú si vytvorili. Z bubliny vlastných záujmov, korupcie, nezákonnosti a nespravodlivosti. NEVOLIČI a vy sa nechcete zúčastniť volieb? To chcete, aby ďalšie štyri roky vládol tento sociopat a notorický klamár? Chcete, aby si jeho strana SMER a on sám robil predvolebnú kampaň na úkor vašich peňazí a peňazí potomkov? Pozrite sa, NEVOLIČI, dvanásť rokov ste ho nechali vládnuť a on dva týždne pred voľbami ide zvolávať mimoriadnu schôdzu parlamentu? Lebo dvanásť rokov nemal na detské prídavky a na trinásty dôchodok čas. Bolo treba kradnúť, uchopiť politickú aj hospodársku moc nad Slovenskom a jeho národom. Za každú cenu! Za cenu desiatok prehajdákaných miliárd, za cenu zničenia zdravotníctva, poľnohospodárstva, armády, školstva a vedy, zmarenia mnohých životov počas jeho vlád. Všetkého, čoho sa dotkol, zničil. Lebo "fiškál" nevie tvoriť, len sa priživovať. Bolo množstvo mimoriadnych schôdzí parlamentu, kde sa dalo diskutovať aj o týchto otázkach. Ale on nie, lebo schôdze zvolali "opozičníci". A koľko sprostostí a hanlivých urážok im naservíroval. Že už si robia predvolebnú kampaň. Ale teraz, keď chce mimoriadnu schôdzu on, aby si populisticky naklonil na voľby dôchodcov a viacdetné rodiny, už to nie je predvolebná kampaň, už je všetko v poriadku, lebo schôdzu chce "LenON" aby mohol vykrikovať? "Ja som...". To, že minulý rok neskončil s vyrovnaným rozpočtom, že tento rok neskončí s vyrovnaným rozpočtom a predpokladá sa, že nová vláda bude potrebovať najmenej dva roky na stabilizáciu verejných financií, to Roberta Fica nezaujíma. Ani to, že opäť zadlžil štát pre budúce generácie, napriek tomu, že desať, opakujem desať rokov HDP Slovenska rástlo! Týmto ťahom chce zaťažiť budúcu vládu ale aj slovenský národ z osobnej pomsty, že ho už nechce voliť, nechce ho v politike.

Toto všetko mu dovolíte, NEVOLIČI? Je vás 1 800 000. Ak pôjde 80 % z vás voliť, odstavíte navždy notorického klamára, bájkara a sociopata od moci. Nesmiete sa však spoliehať na. "Však ten druhý NEVOLIČ pôjde voliť, ja nemusím." Už to tu máme dvanásť rokov a pri voľbách prezidenta stále tiež... Slovensko potrebuje demokratickú vládu ako soľ. Však Fico, jeho SMER, jeho "tretia cesta" nás vedie ku krachu ako Grécko. Slovensko nemá more, nemá pláže, aby pritiahol solventné národy na dlhšie dovolenky a získal tak eurá. Slovenská vláda by mala trikrát otočiť každé euro, než ho na niečo vydá. Nie rozhadzovať miliardy svojim sponzorom, ako to vidíme už tridsať rokov počnúc Mečiarom a končiac Pellegrinim.

NEVOLIČI, skutočne, myslite si čo chcete, ale všetko je vo vašich hlavách a vo vašich rukách. Nikto iný nedokáže vytiahnuť žeravé gaštany z ohňa, len vy, svojím množstvom a účasťou na parlamentných voľbách 29.2.2020. Pozrite sa, NEVOLIČI, už Ficovi a SMER-u kole oči, že Slováci v zahraničí chcú voliť. Prečo? Lebo sa nechcú vrátiť domov, ak tu nebude demokracia, demokratická vláda, nízka korupcia a vysoká miera vymožiteľnosti práva. Prečo si nezoberiete, NEVOLIČI, práve od nich príklad? SMER-ácke monštrum dostalo strach, mobilizuje regióny, v ktorých mal vždy väčšiu podporu ako vo veľkých mestách. NEVOLIČI z regiónov, nedajte sa oklamať zmenenou rétorikov politikov SMER-u. Hlavne tí vo východoslevenských župách, kde, podľa Fica, nič nie je... Nič nezmenia, nemajú kým, však si pozrite ich kandidátku, aspoň prvých dvadsať mien. Je tam nejaké čisté meno? Ani jedno. Už tým, že sú na kandidátke SMER-u, sú nečistí, lebo podporujú túto stranu lúzrov, bohužiaľ, vládnych lúzrov, stranu korupčníkov, klamárov zlodejov. Rozmýšľajte rozumom, NEVOLIČI, nie emóciami a hlavne, choďte voliť!

