Milí NEVOLIČI /25./

K zhadzovaniu prezidentky Čaputovej. Notorický klamár, bájkar a sociopat Fico, nezabudni gratulovať všetkým ženám pri príležitosti MDŽ, lebo práve si ukázal, ako si ženy v skutočnosti vážiš...

Dnes koaličná vláda schválila návrh zákonov na 13. dôchodok, 50 eúr na dieťa a zrušenie poplatku za diaľnice. Vraj bude mimoriadna schôdza slovenského parlamentu, kde to schvália. Budem nahlas premýšľať: Bugár, šéf MOST-u povedal, že nepodporí zvolanie schôdze parlamentu. Béla, nemusíš, Ty so svojou stranou ideš na smetisko dejín a SMER má nového kolaboranta. ĽSNS-Kotlebovci. Ďalej, Béla, už Ťa natoľko poznám, nepovedal si tú druhú vetu. Nepovedal si, že nepodporíš hlasovanie...

Nuž, NEVOLIČI, uvažujem ďalej. SMER - 48 poslancov, SNS - 15 poslancov, ĽSNS 14 poslancov. Suma sumárum: 77 poslancov. Je to tesné, ale ešte je v hre niekoľko hlasov MOST-u, niekoľko hlasov "odídencov" z opozičných strán. Všetko je spočítané, pripravené, len to vykonať. Nie je problém. Je 17 dní pred voľbami, všetko schvaľovanie v skrátenom legislatívnom konaní. Prečo? Myslím, že je to úplne zbytočné vysvetľovať. Ale SMER s Ficom na čele musí byť na tom v preferenciách veľmi biedne, keď sa odhodlal k takémuto zúfalému kroku. Alebo, čo by som bol radšej zistil, že vy, NEVOLIČI, pôjdete hlasovať v deň parlamentných volieb. Nezostanete len pasívnymi pozorovateľmi. Tým znemožníte vstup niektorým stranám do parlamentu a znížite SMER-u ich počet mandátov.

K zhadzovaniu "jej exelencie z pezinskej skládky", funkcie "prezident Slovenskej republiky", dámy, pani Čaputovej. Len jednu jedovatú poznámku, notorický klamár, bájkar a sociopat Fico. Nezabudni gratulovať všetkým ženám pri príležitosti MDŽ, lebo práve si ukázal, ako si ženy v skutočnosti vážiš...

Ostatné je už zbytočné, len troška slovenskej politickej reality. Dúfam, že sa dáma vo funkcii "prezident SR", postaví k týmto trom zákonom v tomto duchu /ak budú schválené v NR SR/. Bude nad zákonmi veľmi uvážlivo rozmýšľať, pozrie si, čo hovoria zákony, ústava, rokovací poriadok NR SR. Dá to na posúdenie aj svojim poradcom, pozve si guvernéra NBS, aby sa dozvedela o dopade na financie Slovenska ako celku, pozve si ministra financií, aby jej vysvetlil dopad týchto krokov na štátny rozpočet a čo bude musieť okresať, aby sa deficit štátneho rozpočtu na rok 2020 nezvýšil. A deň za dňom bude ubiehať a druhého marca 2020 sa dáma vo funkcii "prezident SR" rozhodne, ako sa rozhodne... Tak nebudú môcť toto posledné okaté zneužitie vládnej moci v predvolebnom boji, využiť. Fico, aj iní ľudia vedia v tejto republike konšpirovať, nielen Ty. Dúfam, že dáma vo funkcii "prezident SR" Ti dá elegantnú politickú príučku na rozlúčku ako "mlaďasovi" v politike...

Len tak mimochodom, ako opozičný politik by som sa osobne na tejto tragédii národa a komédii vládnych strán nezúčastnil. Opozícia nie je už ničom viazaná, aby sa zúčastnila nejakej "mimoriadnej" schôdze. Presne v duchu chovania sa vládnej väčšiny pri odvolávaní PLGr. Danka. "Čím bojuješ, tým zahynieš", odkázal by som kresťanovi Dankovi a birmovanému komunistovi Ficovi známe slová z Písma svätého. NEVOLIČI, v priamom prenose vidíte, akú váhu majú slová notorického klamára a parlamentného plagiátora, keď si odsúhlasili, že počas volebnej kampane nebude žiadna schôdza parlamentu. Chudáci, oni sa prebudili z hlbokého sna a zistili, že nie sú v zázračnej krajine Oz ale v realite Slovenska pred parlamentnými voľbami...

NEVOLIČI a takýchto nedôveryhodných ľudí vy chcete nechať ďalšie štyri roky vládnuť? Ktorí si vlastným zadkom kadia do vlastných úst? Nestačilo vám dvanásť rokov? Kedy konečne spravíte s týmito lúzrami, čo sa stalo lúzrom z HZDS, SDKÚ, ANO, ZRS...? Všetko je vo vašich hlavách a rukách, NEVOLIČI. Vy rozhodnete o budúcej vláde Slovenska. Nie vládni politici a ich úplatky voličom sedemnásť dní pred voľbami...

