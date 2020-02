Ekológia po slovensky

Tak to dopadne, keď volíte, občania Slovenska do politiky blbcov, ktorí nemajú o ničom ani potuchy. Keď volíte podľa sľubov, podľa výzorov, podľa demagógie a populizmu.

Včera som na vlastné oči videl v televíznych novinách, ako sa na východe Slovenska chráni životné prostredie. Na východe republiky nechcú bane na uránovú rudu, nechcú ťažbu ropy, nechceli zlievarne, nechceli elektráreň na spaľovanie plynu, všetko pod heslom ochrany životného prostredia. Myslel som si, fajn, aspoň niekto na Slovensku chce mať dobré životné prostredie, keď západné Slovensko je už dosť znečistené.

Postoj zodpovedných orgánov ochrany životného prostredia, štátnych a župných orgánov ma prekvapil. Zo skládky kdesi pri Strážskom /bývalé Chemko Strážske/ vraj vytekajú na povrch polychlorované bifenyly /PCB látky spôsobujúce rakovinu/. Toto nie je prvý raz, čo sa o tomto probléme hovorilo. Na čo čakajú všetky kompetentné úrady? Až sa o 50 % zvýši výskyt rakoviny medzi obyvateľstvom? Ako to, že územie nie je neustále pod kontrolou, monitorované a so zákazom vstupu v okruhu niekoľko kilometrov? Nikto nevie čo sú to PCB látky? Prečo už nie je všetko vykopané/lebo sa o tomto vie minimálne roky/, prevezené na odizolovanú krytú skládku a postupne likvidované? Naozaj zodpovední čakajú na najhoršie? To čo je za ochrana obyvateľstva: "Nejedzte zo svojich záhrad ovocie a zeleninu."? Dostávanie sa PCB látok na povrch je ekologická katastrofa. Ako pre ľudí, tak aj pre živočíšnu ríšu. Kompetentní mudrujú, čo s tým? Tu na východe Slovenska nie sú havarijné plány pre prípad úniku otravných látok? Čo robia majitelia skládky? Čo robia majitelia takéhoto nebezpečného odpadu? Kde ešte všade je tento jed zakopaný? Vedia sa všetky úložiská PCB látok? Vie sa to vôbec? Je vypracovaný spôsob likvidácie PCB látok? Musí to byť pri teplotách viacej ako 1200 °C, dúfam, že aspoň toto viete, kompetentní. Žiadna skládka nie je bezpečná, hlavne nie z dlhodobého hľadiska. PCB látky treba jednoducho zneškodniť. Už síce dvanásť rokov nerobím v ekológii, ale bolo to možné len termálnym spôsobom s teplotami nad 1200 °C. Buď cementárne alebo elektrické oblúkové pece. Možno, že je už lacnejší spôsob, ale pochybujem...

Zhodou dávali rozhovor aj s analytičkou pani Sádovskou. Zrazu sa objavila Amerika, spaľovanie spáliteľného odpadu a využitie tepla na výrobu elektriny, či vykurovanie bytov a skleníkov. No hotová bomba! Pani Sádovská, choďte to povedať ministrom životného prostredia a všetkým šéfom a pracovníkom zneškodňovania odpadov na Ministerstve životného prostredia SR od roku 1994 až do 2005. Vtedy som pracoval na Spaľovni odpadov a viem, aké boli postoje ministerstva k spaľovaniu spáliteľného odpadu. Radšej nechali vybudovať pri Zohore nové "Malé Karpaty" z odpadu, než by rozmýšľali nad triedením odpadu na spáliteľný a nespáliteľný odpad. Lebo by do ovzdušia unikal CO2 v spalinách. Takže teraz je lepšie, že máme hory odpadu, nevieme čo s ním, Čína, USA, India, Rusko produkujú toľko emisií CO2, že to, čo by pustilo do ovzdušia Slovensko, je minimum z toho. Aháá..., no nemohlo sa tak robiť, ako by potom Slota získal dve miliardy korún za predané emisné kvóty Slovenska? Slota sa nám všetkým smeje do tvárí, užíva si dlhé roky dve miliardy a Slovensko má problém s horami odpadu...

Tak to dopadne, keď volíte, občania Slovenska do politiky blbcov, ktorí nemajú o ničom ani potuchy. Keď volíte podľa sľubov, podľa výzorov, podľa demagógie a populizmu. Lebo oni si do vedúcich funkcií dosadia opäť len rovnakých blbcov alebo blbších. Ako potom chcete dobré rozhodnutia? Len samé zlodejstvá. Chodia do úradov, aby osem hodín rozmýšľali nad tým, ako možno ukradnúť čo najviac, obohatiť sa o čo najviac a prd im záležalo na záujmoch Slovenska a jej obyvateľov. A najhorší zo všetkých sú tzv. "fiškáli", ktorí sa sami stavajú do pozície najmúdrejších. Pritom sú úplne zbytoční, nemajú šajnu o ekonomike, poľnohospodárstve, priemysle, doprave, kratšie povedané o ničom, len krivých paragrafoch...

