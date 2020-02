Milí NEVOLIČI /26./

Agentúra AKO namerala Demokratickej strane podporu 1,4 % . O nerozhodnutých a NEVOLIČOCH však neinformuje. Je to istý druh neférovosti voči všetkým voličom.

Opäť sú na fb nové predvolebné priekumy od VOX Politico a agentúry AKO. V prvej má Demokratická strana 0,4 %, čo je však najpodstatnejšie, agentúra udáva aj 37,1 % nerozhodnutých voličov, do čoho pravdepodobne zarátala aj NEVOLIČOV.

Agentúra AKO namerala Demokratickej strane podporu 1,4 % . O nerozhodnutých a NEVOLIČOCH však neinformuje. Je to istý druh neférovosti voči všetkým voličom.

Ako členovi Demokratickej strany mi nevadí, že sa ukazuje len taká "maličká" podpora. Konečne totiž niektorí nerozhodnutí a NEVOLIČI pochopili, že v anketách môžu kľudne hlasovať za Demokratickú stranu, že ich Demokratická strana nesklame, nevzdá sa podpory svojich voličov v prospech niektorej opozičnej strany a ich hlas "neprepadne". Z jednoduchého dôvodu. Okrem OĽaNO, ktoré sa síce stavalo k Demokratickej strane veľkopansky, akoby bola ich slúžkou a oni "milostivo" na Demokratickú stranu zhliadli a blahosklone ponúkli 20 a potom 18 miest na svojej kandidátke, žiadna iná opozičná strana s Demokratickou stranou nechcela jednať. S 0,6 %? Vysvetľovanie Matovičom ste mohli vidieť všetci. Čo viacej by Demokratická strana chcela, vtedy s 0,6 % podielom? Dve miesta na zvoliteľných miestach na kandidátke OĽaNO a ešte nejaké podmienky... Beriem namyslenosť OĽaNO, sme v politike, kde nejde o fazuľky. Demokratická strana takéto ponižujúce podmienky neprijala. Rozhodla sa ísť do volieb samostatne a vsadila od samého počiatku na vás, NEVOLIČOV. Už som mnohokrát písal prečo, nebudem to rozoberať.

Nedivím sa ani namyslenosti ostatných opozičných strán. Kto by si zobral k sebe "žobráka"- Demokratickú stranu, ktorá si platí kampaň z vlastných peňazí členov? Žiadni milionári za chrbtom. Rozmýšľali: "Však vložené prostriedky sa nám nevrátia pri tak nízkych preferenciách." V politike nič nového, keď na čele strán stoja bossovia rozmýšľajúci síce dobre takticky v dannom čase, ale nie strategicky. Ako sa na Slovensku hovorí: "Blžšia košeľa ako kabát." O strategickej krátkozrakosti bossov opozičných strán by vám mohli rozprávať politici ako Sulík, Kiska, Truban, Hlina a Beblavý dlhé hodiny z vlastného poitického pôsobenia.

NEVOLIČI, ako zakladateľa a administrátora verejnej stránky Nevoliči a voľby 2020 si ma môžete preklepnúť roky a roky dozadu. Moje blogy, state, komentáre boli vždy písané pre verejnosť a sú verejne dostupné. Môžete si porovnať moju aktivitu napr. od roku 2015, 2016 až dodnes. Vždy som poukazoval na až 40 % skupinu NEVOLIČOV, o ktorých neprejavovala záujem ani jedna politická strana. A ani jedna novovzniknutá politická strana. Len znova vzkriesená Demokratická strana následne posilnená demokratmi zo SaS a niektorými novoprijatými členmi. A stanovila jasný smer v predvolebnej kampani. Presvedčiť čo najviac NEVOLIČOV z ich takmer 1 800 000 základne a doteraz nerozhodnutých voličov. Takže Demokratická strana nerozbíja žiadnu jednotu opozičných strán, ako sa vám to všetkým voličom snažia "nabulíkať". Je to vyslovene lož. Samozrejme, Demokratická strana bude rada každému voličskému hlasu aj od iných skupín voličov, ak ich osloví ich program. Demokratická strana však vsadila predovšetkým na vás, NEVOLIČI a nerozhodnutí voliči.

Prieskumy poukazujú, že stále je nerozhodnutých 37,1 % z registrovaných voličov. Demokratická strana a aj ja osobne som vsadil na vás, NEVOLIČI. Vsadili sme na vás všetko. Verte nám a vsaďte na Demokratickú stranu. Do volieb zostáva 15 dní. Máte dva týždne a jeden deň na rozhodnutie. Nechať vládnuť doterajších rozkrádačov a lúzrov spolu s mafiánmi, alebo vsadiť pre mnohých na "neznámu" Demokratickú stranu? Iné opozičné strany nespomínam, ich ste nevolili pred štyrmi rokmi a nedali také kandidátky, že by ste ich volili dnes... Odpovede máte aj vo voľbách prezidenta Kisku aj vo voľbe "prezident SR", madam Čaputovú. Prezidentské voľby mnohí síce odignorovali, ale je tu vidieť náladu voličov Slovenska. Už šiesty rok za sebou. Voľby v roku 2016 dopadli remízou, patom, ale tzv. "kresťanské" strany SIEŤ a MOST kolaborovali so SMER-om, čo umožnilo Ficovi udržať sa pri moci. Po všetkých tých kauzách.

Pre úplnosť, milí NEVOLIČI, vám pripomeniem výroky dvoch bossov SMER-u. Fico: "Na východe nič nie je..." Pellegrini: "V Bratislave sa nežije skutočný život..." Jeden zhadzuje všetkých východniarov, druhý všetkých obyvateľov Bratislavy vrátane tých, ktorí do Bratislavy prišli hľadať prácu zo všetkých končín Slovenska. Pre ich neschopné riadenie štátu! Jednoznačne polovici voličov odkázali, že ste im ukradnutí, voliči aj NEVOLIČI. Títo dvaja žijú v bubline moci a vlastnej neomylnosti. Fico sa nepoučil ani po porážke v prezidentských voľbách, ani po nútenom odchode z premiérskeho kresla, ani po prehre o kreslo ústavného sudcu.

Milí NEVOLIČI, ani po takýchto hlúpych, neuvážených a dehonestujúcich slovách premiéra a bývalého premiéra na vašu adresu nie ste rozhodnutí, ktorú stranu voliť? Ešte stále z vás sú NEVOLIČI? To nemyslíte vážne, NEVOLIČI? Výsledky volieb, zostavenie vlády závisí len od vášho postoja a vašej účasti na parlamentných voľbách, NEVOLIČI. Nezávisia od Fica, Pellegriniho, Danka, Bugára, ale ani od Beblavého, Sulíka, či Matoviča. Len od vášho rozhodnutia. Je to vo vašich rukách a vo vašich hlavách, NEVOLIČI. Rozhodnite konečne s použitím svojho rozumu, nie krásnych, demagogických a populistických sľubov vládnych politikov, s ktorými sa tri týždne pred voľbami roztrhlo vrece. Pritom ich tieto sľuby za vaše peniaze k ničomu nezaväzujú. Schôdza má byť až na budúci týždeň, schválenie je síce viac ako pravdepodobné s podporov Kotlebovcov, ale je to pre SMER a SNS dvojsečný meč. Ak to prejde s pomocou Kotlebovcov, všetci voliči uvidia, čo ich čaká, ak sa nezúčastnia volieb a do konca kampane to budú mať od opozície denne na tanieri. Ak to prejde aj bez Kotlebovcov, madam Čaputová vo funkcii "prezident SR" má mesiac na to, aby zákony podpísala alebo vrátila parlamentu. A o tom už nebude rozhodovať tento parlament. Na tomto vidíte, že Ficovi a SMER-u nejde o vás, ale o vytĺkanie politického kapitálu pred voľbami. Jednoducho zúfalci panikária. Topiaci sa aj slamky chytá. V tomto prípade to je Fico, Danko, SMER a SNS.

NEVOLIČI, takto som vám to chcel ukázať z inej stránky, nie z tej vládnej populistickej. Verím vo váš dobrý úsudok v deň parlamentných volieb 29.2.2020.

