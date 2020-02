Milí NEVOLIČI.

Som obyčajný človek s vysokoškolským vzdelaním. Nerobil som kariéru, venoval som sa rodine. Nakoľko sa už nemôžem pozerať na spôsob vládnutia slovenských vlád, rozhodol som sa na FB kriticky sa vyjadrovať k zlým politickým a hospodárskym rozhodnutiam.

Som na FB od pádu vládu Ivety Radičovej, dovtedy len sporadicky. Venujem sa oblastiam ako história národov, história Slovenska, politici Slovenska, obdobie druhej svetovej vojne. Niekoľko desiatok krát som prečítal Písmo sväté a rád poznatky prenášam na dnešnú dobu.

Od 1. 1. 2019 som v skupine Nevoliči a voľby 2020 uverejnil 320 citátov z Písma svätého väčšinou s komentárom a súvislosťami s našimi vládami za posledných tridsať rokov. Pre otvorenie očí týmto ľuďom, aby pochopili, že ignorovanie parlamentných volieb nie je správne rozhodnutie. A aby národ pochopil, že čo si sám nevybojuje, nebude mať. Ani keď vládnu Slováci Slovákom. Zaujímam sa o všetko historické a fascinuje ma sci-fi. Ako povedal jeden myslím, že jeden z rímskych biskupov, "Každý svätý má svoju temnú minulosť." A ako každý človek ju mám aj ja, Ale to sa nerozpráva, ale som pripravený odpovedať na všetky otázky bez vykrúcania ale v súvislostiach. Lebo každý čin má svoje pozadie, nič neprichádza len tak. Preto som sa aj podujal na ten "seriál" citátov zo Svätého písma pre NEVOLIČOV, lebo toľko múdrosti nie je napísané v žiadnej knihe a v dnešnej dobe to nie je "IN". A hlavne rád, ako by sme sa mali chovať, aby sme si vytvorili raj už na zemi. Chovanie bohatých a mocných celého sveta je niečo diametrálne odlišné od toho, ako by sa mali chovať.

Som kandidátom za Demokratickú stranu pod číslom 44.