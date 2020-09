minister hospodárstva sulík a jeho výberové konania.

Ako vnímam pohľad ministra hospodárstva Sulíka na výberové konania v jeho rezorte? Písal som o tejto problematike na fb stránkach a odozva žiadna ani u čitateľov ani v médiách. Skúsim to tu.

V predvolebnom boji mal predseda SaS plné ústa zmeny systému riadenia štátu, hľadania odborníkov na dôležité posty v štátnej správe formou transparentných výberových konaní. Ako však ukazuje pár výberových konaní na ministerstve hospodárstva"á la Sulík", skončili sa podľa zabehaného scenára, ktorého základný kameň položil ešte Mečiar a do dokonalosti doviedol Fico so svojou kamarilou.

Ako prvé sa objavilo výberové konanie na šéfa URSO. Šéf ÚRSO má byť nezávislí odborník vykrikoval Sulíka s ním celá vládna koalícia. Napokon si podelili štátne firmy a organizácie podľa jednotlivých ministerstiev na spôsob Fica. A zrazu tri strany prestali hlásať niečo o transparentných výberoch a vec nechali "demokraticky" na pleciach Sulíka a jeho SaS. Výberové konanie na šéfa ÚRSO prebehlo a šéfom sa stal riaditeľ Západoslovenskej energetiky. Naozaj "úplne" nezávislá osoba, keďže jej partnerom bol E.on. A s E.on-om boli uzavreté manažérske zmluvy, kde 49 % vlastník ovláda spoločnosť, nie 51 % -ný akcionár - štát.

Nebudem tu rozoberať všetky záujmové skupiny v energetike štátu, ale neodpustím si prepojenosť štátneho tajomníka Galeka na firmu GENERM, s.r.o. konateľky Veroniky Galekovej. Jedná sa o firmu, ktorá má so štátom biznis v elektrovoltaickom priemysle a bola založená práve pánom Galekom, neskorším zakladateľom Slovenskej asociácie fotovoltaického priemyslu. Dobre hádate, čitatelia, boli to manželia. Dnes sú rozvedení, ale ako sa zdá, biznis pokračuje.Nejde tu "úplne náhodou" o konflik záujmov? Fotovoltaika je biznis, na ktorom štát a teda aj odberatelia elektrickej energie najviac doplácajú. Je to nerentabilný obchod pre štát, na druhej strane sa vytvára vrstva príživníkov, ktorých daňoví poplatníci veľmi dobre finančne podporujú. Nebudem to tu rozoberať, na to by bola potrebná niekoľkostránková správa a zhodnotenie. Len toľko, že MWh el.en. sa predáva niečo cez 80 € a fotovoltické elektrárne ju predávajú štátu za cca trojnásobok. Vraj, aby sme plnili smernice EÚ... A zmluvy sú vydávané na 15 rokov, aby sa "investori" stačili nabaliť. Však to zaplatí štát. Teda daňoví poplatníci, teda my všetci odberatelia elektrickej energie.

Nuž a minister Sulík sa prejavil ako skutočný "odborník", keď sa za 35 miliónov € zbavil prednostného práva na kúpu akciového podielu E.on-u vo Východoslovenskej energetike / Innogy /. Vysvetľoval to akousi investíciou E.on u v hodnote 1,5 miliardy €. Tak E.on-u sa oplatí investovať v energetike a napriek tomu sa štát zbaví predkupného práva? Ak E.on investuje 1,5 miliardy, bude toľko investovať aj štát, aby si udržal pozíciu 51% spoluvlastníka? Alebo si E.on týmto krokom kúpil 51 % podiel štátu, lebo štát nebude mať na spoluinvestície? Koho zastupuje minister Sulík? E.on alebo Slovenskú republiku? Alebo seba a svoje záujmy?

Pri tomto "biznise" sa obhajoval akýmsi prednostným právom odkúpenia paroplynového cyklu /PPC/ v Malženiciach.Nešťastného PPC, ktorý je najväčším požieračom zemného plynu na území Slovenska. Toho zemného plynu, ktorý nakupujeme v Rusku. Za doláre. My chceme kúpiť PPC, ktorý vyrába len elektrinu, pán minister hospodárstva, Sulík? A čo s tým tepelným výkonom cca 400 MW, ktorým zohrievame "luft" nad Slovenskom? Lebo sme povolili stavbu bez toho, aby bola využitá tepelná energia na ohrev dedín a miest v okolí. Však načo, keď chladiace veže Atómovej elektrárne v Jaslovských Bohuniciach sú vzdialení vzdušnou čiarou cca 4,5 km? Tam je tepelný výkon cca 800 MW. Chceme odkúpiť PPC v Malženiciach, elektráreň ktorá ide len a len na úrovni rentability, od Nemcov? Cca 400 MW tepla sa nevyužíva!!! To je trestuhodná nedbanlivosť tých, ktorí dovolili výstavbu PPC v Malženiciach. Čo s tým pán minister hospodárstva Sulík? To bude ako odkúpenie SPP /matky/, ktorá je stratová, ale dcéry sú ziskové, lebo tam je súkromný kapitál? Preto teda, podľa seba, vykrikujete, že "štát je zlý gazda!"? Lebo vy to tak robíte ako minister hospodárstva?

Ďalším výberovým konaním bolo miestošéfa Slovenskej obchodnej inšpekcie/SOI/. Ako som vyčítal z dostupných verejných zdrojov, bola bývalá riaditeľka odvolaná faxom. Toto je úplne demokratický, slušný a ľudský spôsob odvolávania vysokého štátneho úradníka typu "á la Sulík"? Ešte k tomu žena, ktorá vybudovala fungujúcu štátnu inštitúciu rešpektovanú aj v EÚ. Lenže minister hospodárstva Sulík má iné plány. Verejne ich predniesol, keď sa vyjadril, že SOI nebude dávať pokuty ale stane sa z neho poradný úrad. Sulík sa zbláznil, lebo si myslí, že všetci Slováci sme úplní barani a ovce a okrem jeho egoistickej maličkosti, nikto neštudoval vysokú školu. Pán minister hospodárstva Sulík, ja nie som ani baran, ani tupec a ani plagiátor, ako Vaši kolegovia vo vláde a v koalícii. Aké výberové konanie ste spravili na šéfa SOI? Žiadne!!! Nanominovali ste tam akéhosi právnika, ktorí o pôsobnosti SOI nemá ani šajnu, nepozná ani len zákony, podľa ktorých má viesť činnosť tejto inštitúcie. Minister hospodárstva Sulík, vaším plánom je znefunkčniť SOI, ako vyhovuje Vašim kamarátom podnikateľom. Že SOI dávala vysoké pokuty? Ako chcete udržať kvalitu napr. potravín pre obyvateľstvo? Tým, že podnikateľov budete donekonečna upozorňovať a tolerovať ich podvody? Na Slovensku, kde sa všetko dá len cez peniaze? Chcete zo SOI spraviť korupčnú inštitúciu, namiesto toho, aby ste sa usilovali o kvalitnú, nekompromisnú štátnu ustanovizeň? Však to je chorá logika. To je logika kapitalizmu konca 19. storočia v USA!!! To je chorý liberalizmus, ktorí už zavrhli všetky štáty sveta, len Vám utkvel natrvalo v hlave. Všetko vyrieši trh. Figu borovú vyrieši. Prečo krízy nevyriešil trh predtým, než vypukli? Pán ekonóm, kto ich musel vyriešiť? Štát! Daňoví poplatníci! Lebo chamtivosť podnikateľov bola nekonečná.

Ďalším Vašim krokom sa javí úplné znefunkčenie SOI. Tým, že ste do čela takejto inštitúcie postavili straníckeho nominanta, kandidáta z kandidátky SaS na parlamentné voľby 2020 a ešte k tomu "fiškála". To jasne napovedá, že nechcete odborníkov ale lokajov. Ktorí budú robiť to, čo im Vy nariadite. A doplnili ste ho podporou kandidáta pod č.88 z kandidátky SaS. Výborne, kandidát č.97 má oporu v kandidátovi č. 88. No skvelé, minister hospodárstva Sulík.Koľko straníkov, či podporovateľov ste už v SOI umiestnili? Kŕdeľ? A samí odborníci, však minister hospodárstva Sulík? Presne v duchu predvolebných táraním, ako som si prečítal, citujem: "Sloboda a Solidarita má riešenia a je pripravená . Viete, kedy je politická strana pripravená? Keď miesto prázdnych rečí a nič nehovoriacich sloganov ponúka reálne a dobré riešenia. Sloboda a Solidarita má skúsených kvalitných ľudí... "/ strana-sas.sk/v Google. Takže "fiškál" a "asistent audítora" sú najlepší odborníci v organizácii, ako je SOI...

Na osvieženie pamäti, minister hospodárstva Sulík, čo je SOI:"Slovenská obchodná inšpekcia je orgánom štátnej kontroly vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa." Dovolím si tvrdiť, že svojím konaním ste znefunkčnili kontrolu touto inštitúciou na ochranu nás, spotrebiteľov a tým ste podozrivý, u mňa, zo zneužitia právomoci verejného činiteľa. Keď majú platiť zákony, nech platia pre všetkých rovnako, ako ste sa mnohokrát vyjadrili. Nech platia aj na ministra hospodárstva SR, či tam je Sulík alebo Žiga. Nikto nemie byť nad zákon, ani Vy, minister hospodárstva a majiteľ politickej strany SaS...