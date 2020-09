nerozumiem vláde "podnikateľov" a majiteľom politických strán

V roku 1989 sme nastúpili cestu kapitalizmu. Spravili sme dva kroky vzad. Slovenskí politici od Čarnogurského a Mečiara až po Fica a Pellegriniho rozdali a rozdávajú spoločný majetok všetkých občanov Slovenska, akoby bol ich.

Nebudem sa zaoberať tým, čo dokázali slovenskí politici so slovenským majetkom a ako vyjebabrali s vlastným slovenským národom.

Nastala korona "pandémia" a nielen Slovensko je hospodársky na pokraji zrútenia. Za desať rokov vlády Fica a jeho spojencov, za desať rokov neustáleho hospodárskeho rastu, nedokázali tento štát priviesť ani k vyrovnanému štátnemu rozpočtu, nieto znížiť zadlženie Slovenska. Ani toto nebudem rozoberať, lebo každý si to môže prečítať v reportážach redaktorov novín a televízií z tohto obdobia.

Európska únia poskytne svojim členom finančnú pomoc. Na rozvoj ekonomiky po pandémii bolo Slovensku stanovené množstvo cca 43 miliárd eur na určité časové obdobie. Chcem sa vrátiť opäť k výrokom a činom ministra hospodárstva Sulíka. Opakujem, nie som ekonóm, ale niektoré jeho postupy prinášajú do ekonomiky Slovenska anarchiu a chaos. Jeho okrídlené: "Štát je najhorší vlastník." a "Trh všetko vyrieši." je v dnešnej Slovenskej ale aj svetovej ekonomike na smiech. Všade sa presadzuje trhovo- sociálna ekonomika, aby ľudia nehladovali a nezomierali na podvýživu, ako pri liberálnom kapitalizme z konca 19. storočia. Vytvorila sa svetová spoločnosť s iným pohľadom na každého človeka, či bohatého alebo chudobnejšieho. Nie je to ideálna spoločnosť, ani spoločnosť založená na lepšom prerozdeľovaní ziskov, ale je humánnejšia ako na prelome 19. a 20. storočia. Vrátim sa na však na Slovensko.

Nerozumiem konaniu slovenskej vlády, keď minister hospodárstva a vicepremiér pre ekonomiku tu presadzuje podnikanie a na druhej strane vláda zakladá štátne podniky. A štát dostal cca 43 miliárd na investície a obnovenie ekonomiky. Kde sú súkromní vlastníci, veľkopodnikatelia, tá tzv. slovenská kapitotvorná vrstva, ktorú vytvoril ešte Mečiar, Slota, Dzurinda, Mikloš? Kde sa podeli zisky z týchto podnikov, ktoré boli popredávané za misu šošovice? Pán minister hospodárstva, kde je to vaše slávne:"Trh všetko vyrieši!"? Načo potom potrebujeme 43 miliárd, keď štát neriadi ekonomiku a veľké podniky, okrem zopár? Kde sú rezervy súkromných firiem pre takýto prípad? Žiadne si nevytvárali? Kde sú zisky zdravotných poisťovní, automobiliek, kde sú teraz majitelia akcií? Keď sú zisky, štát je im ukradnutý, keď príde kríza, natiahne sa ruka a vykrikuje na štát: "Daj!" Idem ku konkrétnym prípadom.

Vznik štátnej IT spoločnosti na "záchranu" odborníkov, zo súkromných firiem v Košiciach, ktoré skrachovali. Štát chce vybudovať výskumné centrum ako slovenské Silicon Valley. Ten štát, ktorého minister hospodárstva vyhlasuje, že štát je zlý vlastník/gazda/. Niečo iné hovorí a niečo iné koná, to je čistá schizofrénia...

"Darí sa nám uplatňovať politiku znižovania regionálnych rozdielov." vyslovil sa minister hospodárstva Sulík a zdôraznil pomoc pre firmy v Bardejove a Prešove. A dnes sa dozvedám, že v Košicoch vymysleli jedinečný pľúcny ventilátor a vláda posunula patent Američanom. Tak toto je naozaj skvelá podpora podnikateľov na Slovensku a "znižovanie regionálnych rozdielov."

Ďalšia hláška ministra alebo dokonca premiéra/? TA3 - V politike/: Odkúpime pozemky na východe a vybudujeme priemyselný park. Pýtam sa: "Pre koho?" Kto bude z väčších firiem investovať na východe Slovenska, keď diaľnica nie je vybudovaná? Dokonca ani R cesta juhom. Ako budú voziť súčiastky a odvážať výrobky? Po železnici? Tou ešte tak vyrobené produkty, ale dodávky dielov po železnici si neviem predstaviť. A na dôvažok minister dopravy vyhlási, že šesťdesiat rokov po spustení budovania diaľníc na Slovensku, nemáme pripravený žiadny ďalší úsek, ktorý by sa mohol stavať. Prosím kompetentných ako aj vládu SR, to nemyslíte vážne? Aké právne kroky ste už podnikli, pán minister dopravy a vláda pri zistení takejto situácie na ministerstve dopravy včetne NDS? Načo existuje samostatná štátna spoločnosť NDS, keď nie sú pripravené po tridsiatich rokoch žiadne projekty? Čo robili zodpovední tridsať rokov v NDS? Brali platy, odmeny, úplatky, robili si súkromné kšefty, len nerobili? Toto akceptuje nová vláda? Toto akceptuje nový minister dopravy? Toto máme ako obyvatelia a občania Slovenska tolerovať? Však to je na dvadsať rokov basy pre každého vedúceho NDS a zodpovedného za NDS na ministerstve dopravy!!!

Ako sa vykupujú pozemky pod diaľnice v Rakúsku? NEVYKUPUJÚ SA !!! Pôda sa vymieňa. Za štátnu pôdu! Slovensko má toľko neidentifikovateľnej pôdy neznámych vlastníkov, že podľa jedného odborníka by stačila na niekoľko tisíc kilometrov nových diaľnic!!! Pýtam sa ministra dopravy a vlády SR, prečo tak nepostupuje naša krajina? Prečo ide cestou politika Bugára, ktorí dokonca od bratranca kúpil lacno pozemky, lebo sa dozvedel o výstavbe diaľnice/obchvatu/ a potom ich niekoľkonásobne drahšie predal štátu? To vymysleli "fiškáli" Čarnogurský, Mečiar, Fico, Gašparovič? Bolo to aplikované pod automobilky KIA, LAND ROVER a asi aj pod PSA...Čo to má spoločné so záujmami štátu a národa? To je vyslovene špekulatívne pre obohatenie sa určitej skupiny pri vládnych válovoch. To je protizákonné, to je zneužitie postavenia verejného činiteľa a zlé nakladanie so zvereným im štátnym majetkom. 15 rokov pre každého z nich, bez mihnutia oka. Žiadne premlčanie, žiadna hrubá čiara. Štát, teda politici, nami zvolení, vyhodili von oknom rovno do "vačkov" špekulantov stámilióny korún a eur. Vedome a zámerne! Štát vlastní pozemky a pod diaľnice ich vykupuje? To je celé choré, zvrhlé, protizákonné a protinárodné. To je jasná úmyselná velezrada vlastného národa slovenskými politikmi!