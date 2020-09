Rímsky biskup František a LGBT komunita

Včera a dnes prebehla v médiách a novinách sráva, že rímsky biskup Františk sa stretol s rodičmi LGBT potomkov. V Novom Čase krátky článok zastrčený na 30 strane z 32.To hovorí za všetko.

Pritom Slovenskom správy o LBGT komunite, rozvodoch, antikoncepcii, o prerušení tehotenstva - interupcii hýbu slovenskou spoločnosťou a zaoberá sa tým aj parlament Slovenskej republiky na podnet niekoľkých najkonzervatívnejších až fanatických poslankýň a poslancov, odporcov interupcií a začlenenia LBGT komunity do spoločnosti. Všetci títo "katolibanci" sa odvolávajú na katolícku cirkev a na chápanie LGBT komunity v rámci prežitých názorov z Písma svätého Starého zákona ako aj z vyjadrenia sv. apoštola Pavla v jeho listoch.

Začnem po poriadku od knihy Genezis: Preto Pán povedal: "Žaloba na Sodomu a Gomoru je veľká a ich hriech je veľmi ťažký. Zostúpim, aby som sa presvedčil, či naozaj tak robia, aká je žaloba, čo došla ku mne, a či nie. Chcem to vedieť. /Genezis;k.18.,v. 20-21./ Ďalej pokračujem veršami: "Ale skôr, ako si ľahli, mužovia mesta, mužovia Sodomy od chlapca až po starca, celé mesto do posledného chlapa obkolesili dom, vyvolali Lota a povedali mu: "Kde sú mužovia, čo prišli dnes večer k tebe? Priveď ich k nám, aby sme s nimi obcovali!" /Genezis;k.19.,v.4-5./ A záverom: "A Pán dal padať na Sodomu a Gomoru síru a oheň z neba od Pána a zničil tie mestá i celé okolie Jordánu so všetkými obyvateľmi mesta a so všetkým poľným rastlinstvom."/Genezis;k.19.,v.24-25./ Z tejto časti knihy Genezis máme máme pomenovanie zhýralého života: "To je Sodoma a Gomora."

Podobne je popísaný v Knihe sudcov príbeh vedľajšej ženy istého levitu. Napíšem len to najpodstatnejšie, čo sa stalo, keď ho s manželkou a sluhom prijal na noc v Gabae Benjamíncov/jeden z dvanástich kmeňov Izraela, čiže židia/ istý starec. "Keď už boli v dobrej nálade, tu mužovia z mesta, zlosynovia, obstali dom a ustavine tĺkli na bránu. Vyvolávali starca, pána domu: "Vyveď muža, čo prišiel do tvojho domu! Chceme s ním obcovať!" /Kniha sudcov;k.19.,v.22/ Starec im ponúkol svoju dcéru a levitovu vedľajšiu manželku. Napokon vyviedli vedľajšiu manželku von na ulicu. "Zneužívali ju a ukájali si na nej svoje chúťky celú noc až do rána. Prepustili ju až pri východe zorničky." /Kniha sudcov;k.19.,v.25./ Vedľajšia žena bola ráno nájdená mŕtva. To nespravili pohania, to spravili Benjamínci, čiže samotní židia. Trest bol tvrdý od samotných jedenástich židovských kmeňov. Vybili celý kmeň, lebo porušili Boží zákon. Zachránilo sa len 600 bojovníkov. Tí obnovili kmeň Benjamína.

Podobný názor ako Písmo sväté, Starý zákon, vyjadruje aj sv. apoštol Pavol v "Liste Rimanom". On ale nebol priamym apoštolom Ježiša Krista, ale bol povolaný až pri známej ceste do Damašku, kde išiel chytať kresťanov. Bol vychovávaný u učiteľov zákona, u farizejov. Znalosť písma nezaprie ani pri jeho slovách o pohanoch. Sledujte, bude to troška dlhšie. " Slávu nesmrteľného Boha zamenili za podob zobrazujúce smrteľného človeka, vtáky, štvornožce a plazy. Preto ich Boh vydal nečistote podľa žiadosti ich ssrdca; a tak hanobili svoje vlastné telá tí, čo Božiu pravdu zamenili za lož, uctievali stvorenia a slúžili radšej im ako Stvoriteľovi, ktorý je zvelebený naveky. Amen. Preto ich Boh vydal nehanebným náruživostiam. Ich ženy zamenili prirodzený styk za protiprirodzený. A podobne aj muži zanechali prirodzený styk so ženou a zahoreli žiadostivosťou jeden k druhému; muži s mužmi páchali nehanebnosť. Tak si sami na sebe odniesli zaslúženú odplatu za svoje poblúdenie. /List Rimanom;k.1.,v.23-27./

Celé kresťanstvo sa riadilo týmto názorom a zostalo to v ľuďoch aj cirkevných hodnostároch dodnes, hlavne u katolíckej cirkvy. Nebolo ani ochoty niečo meniť na tomto postoji katolíckej cirkvy. Pritom stačilo prečítať si Písmo sväté, Nový zákon, evanjeliá. V tých sú citáty samotného Krista Ježiša, ktorý neprišiel zrušiť Starý zákon, ale naplniť ho. Je to napísané v evenjeliu podľa Matúša, k. 5.,v.17. Ešte dôležitejšie sú však výroky Ježiša Krista, zaznamenané len v Matúšovom evanjeliu a dávané katolíckou cirkvou do úzadia. Mnohí teológovia a znalci Písma svätého, Nový zákon, neakceptujú, možno na nátlak najvyšších pastierov katolíckej cirkvy, citáty Ježiša v Matúšovom evanjeliu. Napríklad sa katolícka cirkev snaží zachovať manželstvo a robí okolo cirkevného sobášu cirkus, ktorý si ani nezaslúži. Ale komu chce, tomu manželstvo anuluje. To už nie je proti hlásanej téze: "Čo Boh spojil, človek nech nerozlučuje?" Pritom Kristus povedal, citujem: "A hovorím vám: Každý, kto prepustí svoju manželku pre iné, ako pre smilstvo a vezme si inú, cudzoloží." /Matúš;k.19.,v.9./ Takže samotný Kristus niečo hlása, ale jeho nasledovníci si aj tak spravia po svojom. Koľko zla svojím postojom narobili? Bez opory v Písme svätom? Vyberajú si z evanjelia len to, čo im vyhovuje v ovládaní veriacich. Ako o obrátenom lotrovi pri ukrižovaní. Tiež to hovorí len jedno jediné evanjelium, aj to Lukášovo, ktoré je napísané z počutia Lukáš;k.23.,v.42-43. Pritom v Jánovom evanjeliu o tom nie je ani zmienka a pritom len Ján bol pri ukrižovaní Ježiša, kedy mu Ježiš zveril do opatery svoju matku.

V Matúšovom evanjeliu sa Ježiš Kristus jasne vyjadril aj k možnosti ženby: " Jeho učeníci mu povedali Keď je to takto medzi mužom a ženou, potom je lepšie neženiť sa. On im odpovedal:"Nie všetci pochopia toto slovo, iba tí, ktorým je to dané. Lebo sú ľudia neschopní manželstva, pretože sa takí arodili zo života matky, iných takými urobili ľudia a iní sa takými urobili pre nebeské kráľovstvo. Kto to môže pochopiť, nech pochopí."/Matúš;k.19.,v.10-12./ Prečo sa katolícka cirkev nedrží tohto Kristovho vyjadrenia? Trvalo dvatisíc rokov, kým rímsky biskup František predniesol vetu:" Boh miluje vaše deti také, aké sú." Takto ubezpečil rodičov, ktorých deti patria do LGBT komunity. To nie je žiadny prelom v náhľade cirkvy na LBGT komunitu, to je len, že najvyššiemu predstaviteľovi cirkvy, ktorý je jezuita, dotieklo, že evanjielia hlásajú niečo iné, čo presadzuje katolícka cirkev, bez opory v Písme svätom! A dotieklo mu to preto, lebo jezuiti sú známi svojimi veľmi dobrými znalosťami Písma svätého, takže príchádzajú na súvislosti, ktoré iní cirkevní hodnostári nevidia. Rímsky biskup František len aplikuje slová evanjelia, ktoré boli dvatisíc rokov opomínané, lebo to niekomu v katolíckej cirkvy vyhovovalo.

Podobne som o tejto problematike písal pred pár rokmi a teraz mi dal rímsky biskup František za pravdu, že môj postoj bol správny. Nikto nechce aby boli uzatvárané LGBT manželstvá, lebo manželstvo je spojenie muža a ženy. Tak je to nábožensky, historicky a kultúrne definované. Keď niekto hlása manželstvo dvoch ľudí rovnakého pohlavia, je to z týchto troch pohľadov nesprávne, lebo nespĺňa význam slova manželstvo. Ako si to však nazvú je ich vec, ale v žiadnom prípade to nie je manželstvo. Lebo pomenovaním takéhoto vzťahu ako manželstvo sa dostávame znova do extrému. Keď chcú, aby tich vzťah bol legislatívne v poriadku a štátom akceptovaný, mali by zákonodarci slovenského parlamentu ukázať svetu, akou cestou sa dá akceptovať aj v právnom rámci spolunažívanie dvoch ľudí rovnakého pohlavia.

Nakoniec len pár slov pre katolibanských extrémistov na čele s poslankyňou parlamentu Záborskou a Kuffom: Prosím vás na kolenách, keď chcete niečo presadzovať pod hlavičkou "kresťanstva", či "katolicizmu", preštudujte si Písmo sväté. Nie prečítať, ale preštudovať, aby ste mohli zachytiť celé spektrum myšlienok, ktoré sú tam napísané. To nepísali idioti, to písal život človeka po tisícročia. Tam sú zaznamenané tísícročiami overené pravdy, ktoré majú základy v egyptskej civilizácii. Mojžiš, ktorý napísal prvých päť kníh Biblie, bol predsa vychovaní ako potomok faraónovho rodu. Čiže dostal všetky znalosti egyptskej civilizácie, ktorá bola už niekoľko tisíc rokov stará, keď vznikol židovský národ. A on tie vedomosti dostal, ako výnimočný človek, ako človek vychovaný vedomosťami egyptských kňazov, ktorí vedomosti zhromažďovali už po tisíce rokov. Na to nezabúdajte, katolibanci v slovenskom parlamente. A aby ste nemohli spávať, obujem sa aj do vášho boja proti potratom na základe myšlienok z Písma svätého, o ktorom nemáte ani šajnu . Tam a rešpektujte nášho najvyššieho predstaveného katolíckej cirkvy, rímskeho biskupa Františka nerobte sa múdrejšími ako zástupca Boha na zemi. Vnášate do spoločnosti rozkol, len aby ste mali uspokojené svoje egá, robiť len zle, búrať a nie stavať. Len aby ste ukojili svoje pachtenie po moci, po rozkazovaní iným a po majetkoch. Čo ste to za kresťania, že nepočúvate svojho najvyššieho duchovného predstaviteľa na zemi? Však vy ste "kacíri", nie tí na ktorých vy ukazujete prstom. Konečne si nastavte zrkadlo a pozrite sa na svoje tragikomické postavičky vo svetle slov rímskeho biskupa Františka a 21. storočia.