v mene koho? v mene čoho?

Na základe čoho "katolibanci" v slovenskom parlamente s takým elánom bojujú proti potratom? Mám v tom chaos, priznávam sa a nechápem ich postup...

Začnem z iného súdka. Katolícka cirkev sa vehementne stavia proti antikoncepcii v manželskom živote. Nerozumiem tomu, lebo nemajú na to žiadny náboženský podklad. Chcú riadiť sexuálny život svojich veriacich? To odporuje všetkému učeniu Ježiša Krista ako aj zásade Písma svätého, nemiešať sa do vecí, do ktorých sa miešať nemajú. Nikde v Písme svätom nie je napísané, ako si manželia majú alebo môžu užívať jeden druhého. Práve naopak, ako hovorí sv. Pavol apoštol vo svojich listoch. Manželia sa nemajú odopierať, len keď sa na tom navzájom dohodnú. Neodporúča/!!!/, aby manželia dlhšiu dobu si odopierali vzájomnú telesnú rozkoš, lebo by mohlo prísť k tomu, že jeden alebo druhý alebo obaja zhrešia cudzoložstvom. Čiže, nájdu si iných partnerov a ich spoločný život už nikdy nebude taký, ako pred tým. Opakujem, nikde v Písme svätom nie je napísané, prikázané alebo odporučené, že sa manželia môžu pohlavne stýkať len vtedy, keď chcú splodiť potomkov. Nebudem vám tu uvádzať miesta z Písma svätého, kde sa o manželstve a obcovaní manželov píše. Každý nech si prečíta celé Písmo sväté, sú tam zaznamenané tisícročiami potvrdené a overené pravdy a návod pre človeka, ako by mal žiť, aby si už na zemi vybudoval raj.

Sme v 21. storočí po narodení Krista, na svete je cca 8 - 10 miliárd ľudí, rozmnožujeme sa ako potkany, na niektorých miestach planéty si pomaly chodia ľudia po hlavách a cirkevní hodnostári všetkých náboženstiev presadzujú politiku proti antikoncepcii. Akoby sme boli na začiatku vývoja a rozmnožovania človeka. Je nás ako "hadov", na svete zomierajú ľudia od hladu a naši "kresťanskí" vodcovia velia: "Len sa množte ďalej!" Lebo... Lebo čo? V Písme nie je nič, ani riadok proti antikoncepcii. Jediné, čo je v Knihe kníh napísané je: "Vy sa však ploďte a množte sa, rozšírte sa na zemi a naplňte ju!" /Genezis;k.9.,v.6./ V približnom duchu je to povedané aj na iných miestach. Ako vidíte, Boh nám nekázal premnožiť sa, aby človek zomieral od hladu. Tu nastáva rozpor medzi množstvom ľudí na povrchu planéty, na možnosti planéty uživiť limitované množstvo ľudstva a na bezbrehé podporovanie "plodenia sa" pod teologicky vymyslenou demágógiou, že sex má byť len pri plodení potomstva, resp. nemá sa používať v žiadnom prípade antikoncepcia. A od tohto zvrhlého a ničím nábožensky nepodloženého tvrdenia prešli duchovní hodnostári všetkých náboženstiev k boju proti umelému prerušeniu tehotenstva - potratom.

Slovenskom hýbe momentálne nie koronavírusová pandémia, ale pandémia neznalosti, hlúposti, tmárstva, náboženského fanatizmu a nepodloženého sa odvolávania na slová z Písma svätého o potrebe chrániť ľudský život. Opäť poniektorí tvrdia, že im ide o ochranu života človeka. Je to len bohapusté zavádzanie a vykladanie si niektorých pojmov, ako plod, živý človek, ochrana života podľa svojich dogmatických téz. Môžem povedať, že Písmo jednoznačne definuje ochranu života človeka. Človeka, ktorý sa narodil živý, po pôrode žije a vyvíja sa. Nikde v celom Písme svätom nie je jediná zmienka o ľudskom plode ako o človeku. Je to plod. Nemá meno, nemá dátum narodenia. Až sa dieťa narodí mŕtve, je v Písme svätom označené ako nedôchodča, bez mena, nikdy nie ako človek. Nikdy Boh nezaručil človeku, či sa narodí, koľko rokov sa dožije. Boh nikdy negarantoval život ani jednému človeku. Dokonca Písmo hovorí, že je lepšie nenarodiť sa, ako narodiť sa do zlej spoločnosti. Treba si len prečítať celé Písmo sväté a nie len časti, ktoré "expertom" na ochranu nenarodeného života vyhovujú. Aj tie trikrát prevrátia, aby to pasovalo do ich pomýleného náhľadu na svet a náboženstvo. Môže sa ktokoľvek odvolávať na akékoľvek cirkevné pohľady, sú to vždy názory len a len ľudí. Aj keď boli vyhlásení za svätých alebo boli rímskymi biskupmi katolíckej cirkvy. Písmo sväté je jediná autorita, podľa ktorej by sme sa mali riadiť. Ale nie len výrokmi vytrhnutými z kontextu, respektívne z ostatných právd celého Písma svätého. Jedinou ochranou života človeka je jedno Božie prikázanie z Desatora: NEZABIJEŠ! Ale aj môžeš, ale potom za to musíš pykať.

Podám vám o tom tieto informácie. Na mnohých miestach Písma svätého sa hovorí o vojnách, o vyhladení celých národov, pri ktorých dobyvatelia párali bruchá tehotným ženám. Tak, ako to čítate. Robili to pohania, ale robili to aj Izraelci. A proroci to realisticky popísali. Ak by bol život plodu chránený Bohom a náboženstvom, musel by Boh vykántriť nielen pohanov, ale aj ním preferovaný, vyvolený národ, Izrael. Kto by vládol na zemi, neviem...

Na Slovensku nemáme iné problémy? Len sa zaoberať ženským lonom a ženskými pohlavnými orgánmi? Politici, vy ste úchylní? Odbavujete sa pri tejto téme? Prečo to nenecháte na vedcov a lekárov, prípadne na náboženské autority? Na Slovensku sa zaznáva LGBT komunita "kovanými" katolíkmi a "kotletami" a pritom ich najvyšší predstaviteľ hovorí, že aj oni/LGBT/ sú deti Božie a Boh ich má rád. Slovenskí "kresťanskí" politici sú "pápežskejší ako pápež". Sú katolíckejší, ako najvyšší kňaz, zástupca Krista na zemi, rímsky biskup František! Vo svojej namyslenosti sa dostávajú práve oni na "kacírske" pozície v katolíckej cirkvi, keď odporujú slovám a zneniu Písma svätého a hlásaniu ich duchovného vodcu.

Prečo si najchytrejší poslanci po Bohu nezoberú k srdcu slová Písma svätého: "Nech nik neklame sám seba! Ak si niekto z vás myslí, že je v tomto veku múdry, nech sa stane bláznom, aby bol múdry. Lebo múdrosť tohto sveta je pred Bohom bláznostvom!"/Prvý list Korinťanom;k.3.,v.18.-19./ Alebo, ako je inde napísané:"Navzájom rovnako zmýšľajte; a nezmýšľajte vysoko, ale prikláňajte sa nízkym. Nebuďte múdri sami pre seba."/List Rimanom;k.12.,v.16./ Prečo sa naši "katolibanci" v parlamente nedržia aj týchto slov:"Slobodno všetko." Ale nie všetko osoží. "Slobodno všetko." Ale nie všetko buduje. Nech nik nehľadá vlastné záujmy ale záujmy iného."/Prvý list Korinťanom;k.10.,v.23-24./ Uzavriem citáty z Písma svätého posledným, ktorý pojednáva o nezmyselných nariadeniach:"Ak ste s Kristom odumreli živlom sveta, prečo sa, akoby ste ešte žili vo svete, podriaďujete nariadeniam:"Nechytaj, ani neokús, ani sa nedotýkaj!"? Veď to všetko sa má použiť, a tým zničiť - sú to ľudské príkazy a náuky. Vyzerá to ako múdrosť v predstieranej nábožnosti, poníženosti a prísnosti voči telu; ale nie je to nič čestné, iba na ukájanie tela." /List Kolosanom;k.2.,v.20.-23./

Prejednávanie interupčného zákona je protiústavné zasahovanie do práv každej ženy. Všetci máme Ústavou zaručenú slobodnú voľbu v rozhodovaní. Či v dobrom alebo zlom. Alebo nie, "katolibanci"? Aj Boh hovorí, že dal človeku slobodnú vôľu. A dal mu aj prikázania, ktoré by mal rešpektovať a neporušovať ich. Ale porušuje a preto mu dal druhú možnosť, pokánie, a odpustenie hriechu. Kto vám, "katolibanci" dal právo povyšovať sa, niekomu rozkazovať a nariaďovať? Však porušujete príkazy Boha, ktorého vyznávate, ku ktorému sa modlíte, ku ktorému vzhliadate. K vám sa nedá inak hovoriť, ani vás presviedčať, lebo vy ste stotožnení s tým, že konáte v mene Božom. Opak je však pravdou, nepoznáte Písmo sväté a ani nepoznáte tretí najdôležitejší zákon, ktorý zanechal Ježiš Kristus:"Milujte sa navzájom!" Po prvom- miluj Boha svojho.., po druhom- miluj blížneho svojho... Opakujem, ako som už mnohokrát v iných súvislostiach napísal. Než idete niečo robiť s akoukoľvek vierou, najprv si problematiku naštudujte, rozmýšľajte, ak máte čím a až potom konajte. Stali ste sa pre mňa nedôveryhodnými poslancami slovenského parlamentu, porušujete koaličnú dohodu, zneužívate náboženstvo a posúvate tento národ do čias inkvizície. A vyzývam všetkých občanov Slovenska, aby sa na vašu adresu vyjadrovali tak, ako sa vy vyjadrujete na adresu voličov. Ako na tých, čo seno žerú a chcú rozkazovať...