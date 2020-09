Politici,"všetko so všetkým súvisí!"

Dnes slovenskí politici opäť predviedli, v televíznych novinách na Markíze, stratu pamäti, súdnosti, charakteru a potvrdili len svoju plagiátorskú "odbornosť". Je vôbec jedno z ktorej časti politického spektra sú.

Začnem tým najpovolanejším, predsedom vlády Slovenskej republiky, Matovičom. Z krátkeho zostrihu v TV Markíza som sa dozvedel, že my, občania, sme nezodpovední ľudia. Lebo sme egoisti, nerešpektujeme nariadenia a správame sa, ako sa komu zachce.

O.K. premiér SR, to hovorí ten pravý. Lenže, my, obyčajný ľudia, nesedíme v parlamente ani vo vláde a nerozhodujeme o dôležitých veciach týkajúcich sa celého národa a celého štátu. Sedíte tam vybraní sto päťdesiati, plus slovenská vláda, ste za to slušne platení a mali by ste makať ako robotníci pri výrobných pásoch v automobilkách. Kolkí z vás, politici si môžu dať ruku na srdce a tvrdiť, že tak robíte? Vrátim sa k premiérovi. Teraz budem hovoriť za seba, aby mi nik nemohol vyčítať, že som niekoho so spoluobčanov zatiahol do sporu, v ktorom nie je na mojej strane a nie som ako politici. To by sa mali naučiť hlavne naši politici, lebo množné číslo v ich prejavoch ma vytáča do nepríčetnosti. Dávajú do úst iných slová, s ktorými títo neúhlasia a nestotožňujú sa s nimi. Vraj som nezodpovedný. A Vy, premiér ste zodpovedný, keď ste sa nasťahovali do neskolaudovaného bytu a porušili ste predpisy alebo zákony tejto krajiny? Vy ste, premiér, zodpovedný, keď ste plagiátor a titul tým pádom Vám neprináleží? Nie povedať: "No a čo?" No hov.o, premiér... Takto postupovali aj premiéri pred Vami a všetci vieme, ako dopadli. Ani po jednom z nich ani pes neštekne. Lebo hlásali svoju nadradenosť a bohorovnosť. Klamali tridsať rokov občanov SR, kradli, zavádzali, podvádzali, ohýbali Ústavu SR a zákony SR podľa svojho "videnia justície." Tridsať rokov klamali mladšie generácie, tridsať rokov učili občanov Slovenska, ako nerešpektovať zákony a nariadenia vlády a parlamentu. K tomu ste sa pripojili aj Vy, premiér SR. A vy sa odvažujete niekoho z týchto občanov nazvať nezodpovedným? To si teda nenechám ľúbiť a bude preto hovoriť a písať v tom duchu nevraživosti, ako vy. Ako všetci slovenskí politici po dnešný deň. Podľa prísloví: "Kto druhému jamu kope, ... tak sa z lesa ozýva!"

Ktorý z politikov, ktorí tridsať rokov školili spoluobčanov, ako nerešpektovať zákony a nariadenia, sedí za to v base? Kde je ich politická zodpovednosť? Keď nevedia vyvodiť politickú zodpovednosť, tak na nich uplatnite zákony o zneužití postavenia verejného činiteľa a nezodpovedné nakladanie so zvereným mu majetkom štátu. Toto sú dva zákony, premiér SR, ktoré sú tak široké, že ich môžete použiť nielen voči predchádzajúcim vládnym elitám, ale aj proti sebe. Vy, premiér, chcete, aby ľudia počúvali vaše niekedy prihlúple nápady, po tridsať ročnom predvádzaní sa politických lídrov Slovenska, že zákony sú im ukradnuté? Koľko prešľapov ste už spravili za šesť mesiacov a ani raz ste nenašli silu, odvahu a neprejavili štátnickú múdrosť, aby ste sa ospravedlnili bez toho, aby ste stratili tvár? Nikdy, lebo nikdy sa nikto zo slovenských politikov neospravedlnil. Možno len vtedy, keď ich spoluobčania vyhodili na smetisko dejín a stratili politickú moc. A aj to z nich liezlo ako z chlpatej deky, po rokoch / len Dzurinda.../.

Ktorý z Vás, novodobých vládnych plagiátorov, sa po kauze plagiátorstva bývalého šéfa parlamentu Danka, ktorému ste všetci vtedajší opoziční politici nemohli prísť na meno, zachoval inak, ako Danko? To bolo rečí o demokratickom spôsobe vládnutia a ako by mal, ak má ešte kúsoch charakteru v tele, odstúpiť. Všetci vidíme, že dnešní vládni politici/väčšina/ majú rovnaký charakter ako Danko alebo Richter...

Moc. Politická moc láme charaktery a chrbtice slovenských politikov. Samozrejme z toho plynúce bohatstvo, ktoré ide ruka v ruke s politickou mocou a vedie k strate pamäti, zabudnutiu predvolebných sľubov, menia názory ako chameleón farby a zabúdajú na vlastné výroky. Ešte že tu máme novinárov a média, ktoré archivujú tieto "vylomeniny" slovenských politikov. Čo ale môžem chcieť od plagiátorov, ktorí prešli vysokou školou ako nôž maslom s tým, že sa naučili len to, čo museli. Nič inšie. Žiadne širokospektrálne vzdelanie, aby mohli porovnávať, aby vedeli aké kroky k čomu viedli a že musia byť veľmi vzdelaní, aby mohli predvídať výsledky svojich krokov na tých najchudobnejších a najzraniteľnejších. Čo však môžem očakávať od plagiátorov, ktorí nechápu, že "všetko so všetkým súvisí"? Nepoznajú minulosť, nechápu prítomnosť, nemajú žiadne odborné vzdelanie, väčšina sú "fiškáli", s titulom JUDr. a nulovými znalosťami o ekonomike a riadení štátu, a "humanoidi", všetky iné humanistické vedy/ filozofi, sociológovia, herci, učitelia, lekári.../. A od nich chceme, aby vedeli, čo majú robiť, aby sa v budúcnosti Slovensko nestalo KĽDR v Európskej únii? A aby toho nebolo dosť, na významné odborné posty si podosádzali "svojich ľudí", ľudí z prostredia partaje, lebo sa boja, aby im niekto nezakričal na porade ministra: "Kráľ je nahý!" - nemá potrebné vzdelanie a vedomosti, aby mohol kompetentne rozhodovať a riadiť zverené mu ministerstvo. Toto je tragédia Slovenska. Trvá od roku 1948 dodnes! Najprv komunisti vytvorili vládnu vrstvu, potom si "svojich ľudí" dosádzali všade - stranícka protekcia. Preto socialistické Československo aj tak dopadlo. Premiér, čo robíš dnes? To isté, čo komunisti a od roku 1989 pohrobkovia komunistov a eštébáci. Dosádzate si svojich ľudí, o ktorých ani neviete, aký majú charakter, do štátnych funkcií. Poslušných a oddaných vlastníkom a predsedom politických strán. A, premiér, Ty ideš niekomu vyčítať nezodpovednosť? Ty chceš niekam doviesť Slovensko? Pri protekcii a korupcii? Tam sa pozri na krajiny strednej a južnej Ameriky, Afriky a Ázie, kam ich doviedla nespravodlivosť, chamtivosť a egoizmus vládnucich tried. Nebyť EÚ a nášho členstva v ňom, už sme tam, kde oni. V niektorých ukazovateľoch sme na tom ešte horšie, ako v týchto tzv. zaostalých krajinách / problém rómskeho etnika, korupcia, zdravotníctvo, sociálne zabezpečenie.../

Koronavírus je problém? Je, ale riešme problém z chladnou hlavou a nie zbrklo. Už v marci som a nemnohí tiež, písali, že koronavírus bude ako chrípka, budeme sa s ňou musieť naučiť žiť. Zostane tu. Nie, nikto nič nerešpektoval, nie ste "odborníci". Písal som, že nebude druhá vlna koronavírusu, lebo nezastavili sme ani tú prvú. Bude to ako španielska chrípka alebo ako stredoveký mor, ktorý sa našťastie nepotvrdil. Chrípka zabila milióny a máme tu chrípku doteraz. Tak to môže byť aj s koronavírusom a ani pánboh nevie, akým smerom sa bude vyvíjať. Tak, ako nevieme, ako sa vyvinie chrípka / španielska, obyčajná, slepačia, prasacia a čo ja viem aká.../. Takže, premiér, ľudia sú nezodpovední. Ale keď povieš "A" povedz aj "B". Politici sú nezodpovední. Aj tí na Slovensku, vy nie ste výnimky. Kto podľahol tlaku "psom štekajúcim spoza hraníc" ako si nazval niektorých spoluobčanov. Kto uvolnil opatrenia na ochranu pred pandémiou? Sv. Peter alebo vláda Igora Matoviča? Predpovedal si, že príde druhá vlna? Samozrejme že príde, keď vírus nevymizol, a opatrenia sa predčasne uvolnia, to sa učia aj na stredných zdravotných školách. A vírus nevymizol! A Slováci musia chodiť na dovolenky do zahraničia, aby odtiaľ priniesli vírus. Však čo, keď sa tam ja nakazím, aspoň to prinesiem domov a nakazím aj suseda. Ale bol som na dovolenke nie na Slovensku ale v zahraničí, aj keď bola korona! To je naša vrodená charakteristická črta, Slováci, že? Vy to neviete, premiér?

Teraz na čo čaká premier a vláda SR? Na zmilovanie Božie? Alebo na zásah patrónky Slovenska? Nie, to neplatí, ale platí: "Pomôž si sám, aj Boh ti pomôže!" Znova zablokovať a testovať všetkých, ktorí sú najzranitelnejší a dochádzajú s nimi do styku. Rýchlotesty používať na hraniciach pre všetkých prichádzajúcich na Slovensko. Používať opäť rúšky v nájomných domoch, kde sa stretávajú rôzni ľudia. Starší, náchylnejší aj na verejných priestranstvách. Pre mňa za mňa aj ľubovolne. Aj na mňa spolubývajúci v paneláku pozerajú ako na exota, že vychádzam z bytu a z paneláka s rúškom na tvári. Mám 64 rokov, kopec chorôb, na ktoré beriem lieky, ale dávam si pozor, aby som sa nenakazil, lebo je to v mojom záujme. Tisíce ďalších sa však vyhovárajú, že v tom nemôžu dýchať, že ich svrbí tvár, že sa im tvoria vyrážky. Tak potom zomrite, ale nikoho neotravujte a nesťažujte sa, ak chytíte vírus. Zatvoriť všetko sa nedá, nech sa postupuje tak, ako pri epidémii chrípky. Ukázalo sa, že experiment s uzatvorením ekonomiky vedia do ekonomického pekla. Žilo sa a pracovalo za moru, žilo a pracovalo sa za španielskej chrípky a bolo to po vojne a ľudia neboli tak odolní ako dnes. Prežili, my sme toho dôkazom.

Premiér, vládnite s vládou, ale nerobte tu zmätok, paniku a nezavádzajte ľudí. Lebo sa začnem pýtať, koľko ľudí za rok zomrelo na koronavírus, koľko na rakovinu, koľko na srdcovocievne ochorenia. A to len bude pre vás, premiér, bude bolenie hlavy, vysvetliť to...