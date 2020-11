Nie som prekvapený z množstva prostestujúcich v Bratislava, Košiciach a v iných mestách Slovenska. Kto očakával opak, je mimo realitu všedných dní. Vypočul som množstvo komentárov, prečítal mnoho článkov a statusov.

Dovolím si menšiu analýzu včerajších protestov. Je totiž niekoľko závažných momentov, ktoré nahlodávajú stabilitu na Slovensku. Spočiatku sa budem zaoberať organizátormi protestov. Všeobecne známe je, že terajšia opozícia, keď vládla, ignorovala zákony a Ústavu SR. Najväčšími porušovateľmi ústavnosti boli dvaja najvyšší vládni činitelia, minister vnútra SR Robert Kaliňák a predseda vlády SR, Robert Fico. Dostali sa k moci v roku 2006, keď bohorovne porušili všetky ľudské práva Hedvigy Malinovej zaručené Ústavou SR, ktorej spoluautor bol dokonca aj premiér Robert Fico. Do dnešného dňa, t.j. 18.11.2020 nebola H.M. právoplatne odsúdená žiadnym slovenským súdnym tribunálom, že si celý incident vymyslela. To aspoň tvrdili dvaja najvyšší vládni činitelia, dokonca píšúci si pred mená titul "JUDr.", páni Fico a Kaliňák, ktorí sa pasovali za trojjediných bohov - boli vyšetrovatelia, prokurvátori aj sudcovia v jednom. Nuž "fiškáli"! Namiesto toho, aby Generálna prokurvatúra SR začala trestné stíhanie voči týmto pánom, dovolila, aby prevzali dva kľúčové posty vo vláde SR, ministra vnútra a predsedu vlády. Aj napriek ďalšej kauzy tzv. Gorila, kde sa chválil, koľko miliónov získal na kampaň strany SMER. Vlastnou hlavou! Tu je základ chovania sa Fica. Zneužiť vo svoj prospech politickú moc. Ostatných dvanásť rokov vlády nechám na každého z vás, spoluobčania.

Drzosť s akou pán Fico ignoruje zákony, už dávno prekročila všetky medze demokratického spôsobu vládnutia a tento mimoriadne nebezpečný demagóg a notorický klamár, to dokázal aj včera na proteste pred slovenským parlamentom, keď rečnil bez rúška, ktoré má každý podľa núdzového stavu vonku nosiť. Jeho drzosť, ignorancia zákonov ešte narástla v čase, keď sa na svetlo sveta dostalo, že vedenie Polície SR založilo organizovanú zločineckú skupinu. Kto bolministrom vnútra? Kto bol predsedom vlády? No spomínaní dvaja páni, Kaliňák a Fico. Slováci, vy nepočúvate správy, nečítate noviny? Alebo to považujete za politický útok na Fica a SMER? Kto túto sprostosť vyfabuloval? No predsa notorický klamár a podvodník Robertko Ficko, ako ho svojho času nazval "nestor" slovenskej politickej scény, Mečiar.

Zaujímavé, Fico stratil pamäť. On nikdy nič neukradol, chváli sa. Ale zabúda dodať, že jeho manželka Svetlana figurovala v 708 firmách, kde dostávala buď plat alebo odmeny za účasť vo vedení firmy. Zaujímavosťou by bolo zistiť v akých firmách pôsobila? Matovičom nahlásený účet Ficovcov s sume 650 miliónov môže byť veľmi blízko realite. Fico podal žalobu na Matovičova, ale súd rozhodol v prospech Matoviča. Také priznanie ste od Fica nepočuli. Strata pamäti sa prejavuje už nejaký ten rôčik, keď si vezmeme kauzy všetkých bývalých funkcionárov SMER-u. Akože premiér krajiny nemal informácie, ako bačujú jeho stranícky kolegovia? Dennými hláseniami SIS si namiesto ich čítania vytieral svoj zadok? Ako sa vyjadril jeho pobočník z Košíc, Paška: "Vyhraj voľby a môžeš všetko!" Ani toto si Ficko nepamätá? Ani tunelovanie miliárd zo zdravotníctva? Ani Počiatkov výlet s pánmi z J&T na jachte, keď bol utajený kurz v akom sa budú meniť slovenské koruny za eurá? Ani si nepamätá Vážneho tendre na výber mýtneho? Ani na prešustrované miliardy, keď do roku 2010 mala byť postavená diaľnica BA-KE?

Takýto človek bez hanby a cti, notorický klamár, má tu drzosť a ukazuje sa pred tvárov národa, ktorý okrádal, cez nastrčené osoby včetne vlastnej manželky? A množstvo ľudí mu pritakáva? Za všetko, čo som vymenoval mal hniť v base / na doživotie/a mal mu byť zhabaný všetok majetok rodiny Ficových!

Napáda vládnych politikov, že ničia demokraciu na Slovensku. Pýtam sa Ficka, akú demokraciu? Aha, tú, ktorú ja nazývam "demokraciou karpatského typu". Za dvanásť rokov vlády Ficka sme okolo demokracie ani neprešli, nieto, aby on podľa "demokratických" metód vládol. Keď mu tak záleží na "demokracii", prečo sa podľa demokratických politických princípov nevzdal všetkých straníckych, vládnych, parlamentných funkcií? Prečo je privarený k stoličke v parlamente? Aby mal všetkých pod palcom, aby vedel všetko, o čom sa čo i len šepne, aby vedel, kedy zmiznúť z krajiny, keď bude preňho príliš horúco? Za jeho vlády vznikla na polícii zločinecká skupina, Generálna prokurvatúra a špeciálny prokurvátor za jeho vlády zametal kauzy oligarchov SMER-u pod koberec, mal pod palcom súdy a on sa tvári, akoby pre neho neplatila žiadna politická zodpovednosť! A časť slovenského národa mu všetko toto žerie a nedá naňho dopustiť, ako ukázali aj včerajšie protesty.

Pre objektivitu však musím uznať, že ešte stále vie vyburcovať časť obyvateľstva k protestom. Aj spojením s náckami, národniarmi a "ultras" rôznych športových klubov a sklamaných voličov vládnych strán. Dostal sa na šikmú plochu radikalizmu, pravicového radikalizmu. Samozrejme, využíva aj primitívne chyby vládnej koalície a narcistickú povahu premiéra Matoviča. I keď nerád, ale musím konštatovať, že súčasná opozícia "robí svoju opozičnú politiku" v podstate na jedničku. Stratili pamäť, čo nastvárali, vytvorili novú stranu,ku ktorej sa pripojila väčšina zo strany SMER, lebo už aj oni zistili, že najväčším nepriateľom SMER-u a možnosti vládnuť, je Fico. A robia všetky kroky opozície, ktoré u predchádzajúcej kritizovali. Voľby určujú vládu na štyri roky, tvrdili, keď vládli. Dnes už voľby nič neurčujú, Ficko? Referendum na odvolanie vlády je neplatné. Zrazu je tu akcia za referendu od Pellegriniho, Danka, Kotletu a samozrejme aj Fica. Páni, stratili ste naozaj pamäť? Tak to vyzerá, že áno...

V organizovaní protestov sú dobrí. Vedúci opozičných strán idú príkladom a zúčasňujú sa ich. Kritizujú každý chybný alebo nepopulárny krok vládnej koalície. Využívajú každú nespokojnosť občanov na útoky proti vláde a hlavne premiérovi. A títo ich naozaj dávajú dostatok. Kde je odpolitizovanie štátnej správy? Kde sú transparentné výberové konania na vysoké posty v štátnej správe v štátnych podnikoch? Dosadzujú sa stranícky nominanti, ako za predošlých vlád. Servilní, diletanti, amatéri, laici, ale politicky "naši". Jasné, opozícia si na tom zgustne a keďže médiá sú v rukách podporovateľov terajšej opozícii, verejná mienka je ovplyvňovaná v prospech opozície. Na všetko sa zabudlo, na všetky zbojstvá aj vraždy, obohacovania a zneužívania moci, jedná sa len o dnešok a zajtrajšok. Minulosť Slovač zabudla. Zabudla, že bola okradnutá, že bola oklamaná, že spoločný majetok budovaný našimi predkami skončil v rukách politikov a ich podporovateľov. Na všetko toto sa u národa zabudlo. Na druhej strane, aj terajší vládni činitelia zabudli na mnoho svojich sľubov. Tu nejde len o zatýkanie vysokých funkcionárov štátnej správy, tu treba začať zatýkať politikov, ktorí sú za tento stav zodpovední. Nechceli a nevedeli zobrať na seba politickú zodpovednosť, tak treba využiť trestnoprávnu rovinu zneužívania postavenia verejného činiteľa a zlého nakladania so zvereným im štátnym majetkom. Terajší vládni mocipáni sa nemajú na čo vyhovárať. Tieto dva paragrafy sú také široké, že kludne môžu pozatýkať a odsúdiť 90 % korupčných politikov a ich podporovateľov z kruhov slovenskej oligarchie. Pokým nebude zatknutých, obvinených a odsúdených zopár politikov, Slovensko sa vpred nepohne. Tu je ten najväčší problém, lebo súčasní politici, vedúci politici, nie sú ani jeden "čistý".

Na záver len toľko, že vláda prejavila slabosť pri prvom nezákonnom proteste, lebo nezasiahla v rámci zákona tvrdo a nekompromisne. Včerajšie protesty sú toho dôsledkom. V Bratislave bolo toľko protestujúcich, ako kedysi pri demonštráciách za Jána a Martinu. To už je niečo, nad čím by sa vláda mala zamyslieť, čo robí zle a nie servilne pritakávať každému šialenému plánu premiéra. Už sa facebookom šíri ďalší dátum nasledujúcich protestov. Vláda, tvoj amatérsky postoj, lepšie povedané alibistický postoj pri prvom proteste strhne lavínu protestov, na ktorých sa bude zúčastňovať viac a viac nespokojných občanov bez ohľadu na tom, kto ich organizuje. Rád by som dal vláde radu, ale ona nie je schopná nejakú radu akceptovať, lebo "spasitelia". Ak padne táto vláda, ak budú protesty pokračovať, bude to len a len chyba tejto vlády na čele s Matovičom. Nič viac, nič menej. Neznalosť, neskúsenosť politika neospravedlňuje. Nemal ísť do politiky a preceňovať svoje schopnosti...